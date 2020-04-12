«Занимаемся почти одним и тем же делом». Прокопцов рассказал о жене, сыне и их профессиях

Генеральный директор Национального художественного музея откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

«Релакс такой, особенно осенью, когда хорошая погода, даже дождик если идёт». Прокопцов рассказал о хобби

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Владимир Иванович, я знаю, что Ваш тесть – он народный художник Беларуси. Вы художник, и я знаю, что один из Ваших сыновей тоже пошёл по Вашим стопам и стал художником.