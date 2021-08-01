«Байден, женись на мне». 90-летняя белоруска пригласила президента США попробовать её печенье
Новости Беларуси. Героиня нашего сюжета утверждает, что лучше, чем собирать крохи с чужого стола, приготовить собственное печенье, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Минчанка Полина Алексеевна Кацуба. Ей почти 90 лет, но она до сих пор занимается легкой атлетикой и знает толк в кулинарии и не только. Семь раз прабабушка, четыре внучки, 65 лет сыну, еще одному 63.
Полина Кацуба:
Вот, мне 90 лет. Смотри, как я стою. Посмотрите, питание что значит. Не ваши печенюшки, а самую красоту я вам сейчас испеку. Только следите внимательно.
Вы смотрите хорошо, учитесь. Я вас приглашаю. Приезжайте к нам в Беларусь. Очнитесь, люди, чужое есть.
Наше белорусское, рапсовое.
Светлана Тихановская, это же красота, когда из своих рук покушаешь. Это одно удовольствие. Я человек брезгливый и правильно готовлю. Вот у меня вес 53 килограмма 65 лет ровно, потому что я правильно питаюсь, не чужими печенюшками.
Приезжай, Байден, мы и не таким еще накормим. И Тихановская. Посмотрите, из этого комочка сколько будет. И не надо в Америку ехать, печенье есть.
Байден, женись на мне и приезжай к нам. Проживешь столько, сколько и я лет. Я не делаю уколы, не пью таблетки. Я правильно питаюсь и очень много бегаю – 10 тысяч метров в день.
Приезжай, Байден, к нам лучше, накормим вас самым лучшими печеньями. Таких в мире нет.
Мне 90 лет, а смотри, сколько золотых медалей. Я ведь твою американку обогнала. Она третья, а я вторая.
Пойдем кушать розы! Сейчас, Байден, я розочки тебе подарю. Вот это вкуснятина, а не печенюшки купленные.
Тихановская, зря вы сбежали из Беларуси. Посмотри, какие белорусские женщины печеньки пекут. Таких печений не видела Америка. Вам, Байден, миллионер, не стыдно Тихановской подавать тот мусор? Вот, розы из нашей муки, белорусской. Вот золотые руки белорусов. Белорусские женщины, вы видели, как я готовила? Приезжайте, Байден, мы вас научим, какие дамам дарят розы из хлебушка нашего, вкуснятины нашей. Тихановская, не собирай с протянутой рукой крошки хлеба. Не тот хлеб, который вам подали, а тот хлеб, где сами вырастили. Мы сами вырастили наш вкуснейший хлеб. Не собирай крошки с чужого стола. Приготовь вот такое.