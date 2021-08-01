«Байден, женись на мне». 90-летняя белоруска пригласила президента США попробовать её печенье

Новости Беларуси. Героиня нашего сюжета утверждает, что лучше, чем собирать крохи с чужого стола, приготовить собственное печенье, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Минчанка Полина Алексеевна Кацуба. Ей почти 90 лет, но она до сих пор занимается легкой атлетикой и знает толк в кулинарии и не только. Семь раз прабабушка, четыре внучки, 65 лет сыну, еще одному 63.

Полина Кацуба:

Вот, мне 90 лет. Смотри, как я стою. Посмотрите, питание что значит. Не ваши печенюшки, а самую красоту я вам сейчас испеку. Только следите внимательно.

Вы смотрите хорошо, учитесь. Я вас приглашаю. Приезжайте к нам в Беларусь. Очнитесь, люди, чужое есть.

Наше белорусское, рапсовое.

Светлана Тихановская, это же красота, когда из своих рук покушаешь. Это одно удовольствие. Я человек брезгливый и правильно готовлю. Вот у меня вес 53 килограмма 65 лет ровно, потому что я правильно питаюсь, не чужими печенюшками.

Приезжай, Байден, мы и не таким еще накормим. И Тихановская. Посмотрите, из этого комочка сколько будет. И не надо в Америку ехать, печенье есть.

Байден, женись на мне и приезжай к нам. Проживешь столько, сколько и я лет. Я не делаю уколы, не пью таблетки. Я правильно питаюсь и очень много бегаю – 10 тысяч метров в день.

Приезжай, Байден, к нам лучше, накормим вас самым лучшими печеньями. Таких в мире нет.

Мне 90 лет, а смотри, сколько золотых медалей. Я ведь твою американку обогнала. Она третья, а я вторая.

Пойдем кушать розы! Сейчас, Байден, я розочки тебе подарю. Вот это вкуснятина, а не печенюшки купленные.