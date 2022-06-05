«Гамарджоба, генацвале дорогой». С какими проблемами сталкиваются мигранты в Грузии?

О том, что Польша уже не та, смекнули и наши беглые, у которых два года назад появился тренд искать счастье за бугром, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Понятие релокейт – это ситуация, когда компания перевозит своих сотрудников в другую страну – хоть и известно, но в последнее время приобрело флер соблазняющих надежд. А на карте профессиональной миграции появились новые точки. Грузия и Турция пришли на смену популярным некогда Польше и Литве. Все стороны релокейта в расследовании Константина Герцева. Само понятие релокейт для постсоветского пространства далеко не ново. Да и стран, где можно встретить выходцев из Беларуси достаточно: США, Канада, Израиль, Германия. И, как стало ясно, в списке потенциальных направлений переезда новичок – Грузия. «Тебе нужно выживать». История девушки, которой помогли уехать в Польшу и бросили на произвол судьбы. Читать здесь.

Константин Герцев, корреспондент:

Главная воздушная гавань страны, Национальный аэропорт Минск. Начало июня – разгар туристического сезона. Самые популярные направления 2022 – Турция и Грузия. Среди ожидающих своей очереди на регистрацию помимо тех, кто мечтает выпить коктейль на побережье, есть и те, кто купил билет в один конец.

Мы отправились на родину вина и сыра, чтобы воочию пообщаться с теми, кто сменил минскую прописку на тбилисскую. Если хаосом на дорогах и стаями бездомных собак опытных туристов не удивишь, то цены на жилье и продукты шокировали. За год стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла в два раза и составила 400 долларов, а, например, десяток яиц вы купите не менее, чем за четыре доллара.

Наша героиня Ксения представитель того самого IT-сектора. В Грузию она перебралась следом за работодателем. Никаких особых приготовлений для этого ей не потребовалось: чемодан, авиабилет, ПЦР-тест – и ты в Тбилиси.

Ксения Марченко, IT-специалист:

Это была моя первая самостоятельная поездка. В первый же день мы попали в ловушку таксиста и заплатили в пять раз больше, чем могли. Когда мы заселились в хостел, нас встретили очень гостеприимные люди, рассказали о всех тонкостях, о которых должен знать турист. Сориентировали по местности, поэтому сложились достаточно теплые впечатления. Тбилиси как постоянное место жительства она не рассматривает, да и факт возвращения в Минск не исключает. Поэтому в беседе так часто называет себя туристом, а им здесь быть достаточно комфортно. Но доброжелательность и гостеприимство со стороны местных уходит с окончанием туристической путевки. В стране с трехмиллионным коренным населением уступать работу приезжему никто не собирается.