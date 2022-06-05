«Гамарджоба, генацвале дорогой». С какими проблемами сталкиваются мигранты в Грузии?
О том, что Польша уже не та, смекнули и наши беглые, у которых два года назад появился тренд искать счастье за бугром, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Понятие релокейт – это ситуация, когда компания перевозит своих сотрудников в другую страну – хоть и известно, но в последнее время приобрело флер соблазняющих надежд. А на карте профессиональной миграции появились новые точки. Грузия и Турция пришли на смену популярным некогда Польше и Литве.
Все стороны релокейта в расследовании Константина Герцева.
Само понятие релокейт для постсоветского пространства далеко не ново. Да и стран, где можно встретить выходцев из Беларуси достаточно: США, Канада, Израиль, Германия. И, как стало ясно, в списке потенциальных направлений переезда новичок – Грузия.
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Константин Герцев, корреспондент:
Главная воздушная гавань страны, Национальный аэропорт Минск. Начало июня – разгар туристического сезона. Самые популярные направления 2022 – Турция и Грузия. Среди ожидающих своей очереди на регистрацию помимо тех, кто мечтает выпить коктейль на побережье, есть и те, кто купил билет в один конец.
Мы отправились на родину вина и сыра, чтобы воочию пообщаться с теми, кто сменил минскую прописку на тбилисскую. Если хаосом на дорогах и стаями бездомных собак опытных туристов не удивишь, то цены на жилье и продукты шокировали. За год стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла в два раза и составила 400 долларов, а, например, десяток яиц вы купите не менее, чем за четыре доллара.
Наша героиня Ксения представитель того самого IT-сектора. В Грузию она перебралась следом за работодателем. Никаких особых приготовлений для этого ей не потребовалось: чемодан, авиабилет, ПЦР-тест – и ты в Тбилиси.
Ксения Марченко, IT-специалист:
Это была моя первая самостоятельная поездка. В первый же день мы попали в ловушку таксиста и заплатили в пять раз больше, чем могли. Когда мы заселились в хостел, нас встретили очень гостеприимные люди, рассказали о всех тонкостях, о которых должен знать турист. Сориентировали по местности, поэтому сложились достаточно теплые впечатления.
Тбилиси как постоянное место жительства она не рассматривает, да и факт возвращения в Минск не исключает. Поэтому в беседе так часто называет себя туристом, а им здесь быть достаточно комфортно. Но доброжелательность и гостеприимство со стороны местных уходит с окончанием туристической путевки. В стране с трехмиллионным коренным населением уступать работу приезжему никто не собирается.
Ирина Абраменко, владелец туристического агентства:
В Грузии хорошо приехать вкусить местный колорит, поездить по винарням, полюбоваться на горы, на водопады, на море. Но это страна, где социальная защита практически на нулевом уровне. Также там местному населению не чужды националистические взгляды. Когда ты приезжаешь к ним как турист, то «гамарджоба, генацвале дорогой, добро пожаловать!» Но если ты там останешься жить, то уже будешь «кто ты такой, понаехавший». Мы видели, когда ездили на горнолыжный курорт, то видели, как местные сотрудники вытесняли россиян, белорусов. Тех, кто хотел там как-то делать бизнес.
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