«На их место уже пришли». Массовый релокейт в IT – это проблема? Спросили у специалистов

О том, что Польша уже не та, смекнули и наши беглые, у которых два года назад появился тренд искать счастье за бугром, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Понятие релокейт – это ситуация, когда компания перевозит своих сотрудников в другую страну – хоть и известно, но в последнее время приобрело флер соблазняющих надежд. А на карте профессиональной миграции появились новые точки. Грузия и Турция пришли на смену популярным некогда Польше и Литве. Все стороны релокейта в расследовании Константина Герцева.

На фоне спецоперации в Украине деструктивные Telegram-каналы раструбили новость о массовом уходе IT-сектора из Беларуси и России. Якобы со дня на день приложения в вашем смартфоне окажутся недоступны, банковские карты станут куском пластика, а страны лишаться четверти налогов. Мы связались с представителем одной из крупнейших IT-компаний России, чтобы из первых уст узнать: так ли страшен вирус, как его рисуют? «Тебе нужно выживать». История девушки, которой помогли уехать в Польшу и бросили на произвол судьбы. Читать здесь.

Владимир Макаров, главный специалист департамента аудита компании T.Hunter (Россия):

Те, кто уехал, на их место уже пришли новые компании. Если брать, например, наш сектор работы, то есть это информационная безопасность, на нее возрос спрос. На их место приходят новые специалисты, новые компании, аудиторы большой четверки. Даже эти компании, релоцируя специалистов, все равно оставляют офисы в России.

Переоценивать роль IT-сектора в жизни целой страны не стоит. ПВТ – это уже более тысячи резидентов, и их количество, вопреки мнению скептиков, продолжает расти. Одна из основных причин – налоговые льготы. Компании, выпускающие продукт на белорусский рынок, таких преференций, как и потребителя, лишаться не хотят, поэтому и остаются работать в полном составе. А те иностранцы, для которых Беларусь служила выгодным пит-стопом, в бюджет платили сущие копейки.