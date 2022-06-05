«Тебе нужно выживать». История девушки, которой помогли уехать в Польшу и бросили на произвол судьбы

О том, что Польша уже не та, смекнули и наши беглые, у которых два года назад появился тренд искать счастье за бугром, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

Там им сулили рай и всестороннюю солидарность. Но европейское яблоко Эдема оказалось с гнильцой. Тем более уже полгода, как разинувших рот на этот фрукт стало гораздо больше.

Понятие релокейт – это ситуация, когда компания перевозит своих сотрудников в другую страну, хоть и не ново, но в последнее время приобрело флер соблазняющих надежд. А на карте профессиональной миграции появились новые точки. Деструктивная инициатива из пяти букв, не называем их намеренно – группа признана в нашей стране экстремисткой, тоже активно расширяет горизонты. Отрабатывает зарубежные гранты и протягивает щупальца помощи растерянным белорусам. Грузия и Турция пришли на смену популярным некогда Польше и Литве. Наш корреспондент внедрился и раскрутил деструктивный механизм. Для него даже разработали отдельный маршрут бегства. Все стороны релокейта в расследовании Константина Герцева.

Минск, площадь Победы, набережная вблизи телецентра. Эту встречу-откровение мы планировали не одну неделю. Любое слово о платформе помощи, она, к слову, признана экстремистской в Беларуси, сразу же переносит нашу героиню в жаркие деньки двухлетней давности. Дрожащие руки и голос с надрывом. В 2020-м выпускница одного из столичных вузов поддалась общему безумию на улицах Минска. Но и этим ее опрометчивость не закончилась. По совету друзей она решила бежать в Польшу.

Я к ним обратилась. Да, они помогли мне сделать визу, помогли пересечь границу. Я оказалась в какой-то момент в Варшаве. Но на этом хорошая часть истории закончилась. Как оказалось, просто пересечь границу недостаточно. Там должен пройти какой-то адаптивный срок, чтобы ты привык, свыкся. И дело даже не в менталитете людей, а дело в том, что тебе нужно выживать. А ресурсов, чтобы выживать, у меня как минимум не было. На этом связь с беглыми кураторами оборвалась. Обещанная ранее помощь в трудоустройстве, аренде жилья и получении европейского образования осталась только на словах. В один момент наша героиня оказалась наедине со своими проблемами. Скитание по Варшаве, подработка в общепите явно не внушали надежд на будущее. Спустя полгода она вернулась в Беларусь.

Ты с одной сумкой вещей, которую успел упаковать, ты хоть и планировал, но перевезти с собой все имущество, которого и так немного, не получилось. Берешь самые необходимые вещи. А в какой-то момент эти необходимые вещи заканчиваются, а тебе не за что даже купить зубную пасту. У тебя есть щетка, которая уже распушилась, как кошка какая-то, и пустой практически тюбик пасты. И что делать дальше?

В поисках истинной солидарности мы вышли на связь с [экстремистской организацией – прим. ред.]. По легенде, врач одной из минских больниц на фоне уголовного дела ортопедов решил покинуть Беларусь. Как оказалось, в этом ему с радостью готовы помочь. Видимо, нашумевшее расследование в поле интересов беглых, поэтому посоветовали не затягивать с эвакуацией. Предложили следующий маршрут: Минск – Москва – Владикавказ – Тбилиси. В грузинской столице врача-беглеца якобы должен ждать человек, который введет в курс дела, предоставит временное жилье и поможет с оформлением визы для дальнейшего переезда в Европу.

Если вы попадаете, допустим, в Германию, то в принципе поехать в Германии в лагерь это нормальный вариант. В Германии вы будете получать 300-400 евро на жизнь, на продукты. Плюс вы будете какую-то продуктовую корзину получать. Плюс еще жилье. Что-то похожее мы уже слышали в истории вернувшейся Карины. И, как мы уже знаем, большинство обещаний беглых кураторов воплотиться в явь не суждено. Само понятие релокейт для постсоветского пространства далеко не ново. Да и стран, где можно встретить выходцев из Беларуси достаточно: США, Канада, Израиль, Германия. И, как стало ясно из предыдущей истории, в списке потенциальных направлений переезда новичок – Грузия. «Гамарджоба, генацвале дорогой». С какими проблемами сталкиваются эмигранты в Грузии? Читать здесь.