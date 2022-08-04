«Гамаки, скамейки садовые для любителей почитать». Директор «Зеленстроя» об обустройстве экотропы в Минске

Новости Беларуси. Веревочный городок, тренажеры и зона для любителей ходить босиком. В Минске создают уникальную экотропу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Новый зеленый маршрут откроют в лесопарке жилого района Дражня со стороны улицы Солтыса.

Путь по «Лесному царству», а именно так будет называться экотропа, состоит из пяти отрезков. Протяженность маршрута составит 830 квадратных метров. Здесь появятся стенды с информацией о редких видах растений, раздельном сборе вторсырья и правилах поведения в лесу. Установят и около 40 скамеек.

Виталий Веселов, директор «Зеленстроя» Партизанского района:

Экотропа у нас уже вторая в этом году. Мы с вами находимся на входной зоне, за моей спиной будет расположена группа уличных тренажеров для занятия спортом для активных граждан. Далее по тропе мы расположим зону тихого отдыха, где будут гамаки, скамейки садовые для любителей почитать, для мам с колясками, чтобы посидеть, уединиться. Дальше будет зона для детей, там будут горки, какие-то лазалки, песочница.