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Новости по тегу #Виталий Веселов

В Минске ко Дню города откроется зона семейного досуга
04 августа 2026 07:52

В Минске ко Дню города откроется зона семейного досуга

«Парк медицины»: в Партизанском районе Минска появилась новая зона отдыха
23 июля 2026 06:54

«Парк медицины»: в Партизанском районе Минска появилась новая зона отдыха

Трасса для гонок на багги и лаунж-зоны – вот новые интересные места в Минске
14 сентября 2024 10:30

Трасса для гонок на багги и лаунж-зоны – вот новые интересные места в Минске

В Минске появляется всё больше зон для активного отдыха! Как преобразилась столица с начала 2024-го?
24 августа 2024 15:30

В Минске появляется всё больше зон для активного отдыха! Как преобразилась столица с начала 2024-го?

«Гамаки, скамейки садовые для любителей почитать». Директор «Зеленстроя» об обустройстве экотропы в Минске
04 августа 2022 15:41

«Гамаки, скамейки садовые для любителей почитать». Директор «Зеленстроя» об обустройстве экотропы в Минске