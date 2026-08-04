Новости по тегу #Виталий Веселов

На набережной у Слепянской водной системы установят качели, интерактивные и информационные стенды.
Локация разместилась на территории двух городских медучреждений.
Ко Дню города в Минске появилось 9 новых зон отдыха.
Ко Дню Независимости открыли 9 мест для досуга. Все они разные, но по-своему интересны. Например, в Партизанском районе есть настоящая экотропа с детской площадкой, качелями, тренажерами и интерактивными играми.
09 октября 2026 17:33
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