В этой деревне живёт всего один человек, и ему 80. Каково это и почему он не уезжает, рассказал он сам

Новости Беларуси. Из года в год с карты Беларуси исчезают десятки глухих деревень. Многие из них «дичают» в том числе и по экономическим причинам: отсутствие рабочих мест и инфраструктуры вынуждает местных жителей переезжать в соседние более крепкие населенные пункты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стоит ли бороться за жизнь увядающих деревень и как обеспечить необходимые социальные стандарты там, где численность населения плюс-минус 10 человек? Юлия Мычка пообщалась со старожилами белорусской глубинки.

Юлия Мычка, корреспондент:

На карте Могилевской области около 600 населенных пунктов с численностью до пяти человек. Одна из таких деревень находится на окраине Могилевского района – деревня Малое Запоточье. И здесь проживает всего один человек.

Предупреждение про злую собаку во дворе оказалось шуткой. Никакой живности у единственного жителя деревни Малое Запоточье нет. Свои дни Иван Крушевский коротает в глуши по собственной воле. Дочка не раз предлагала забрать в город, но этот клочок земли просто не отпускает.

Иван Крушевский, житель деревни Малое Запоточье:

Немного шевелюсь, ну, здоровье еще есть.

Несмотря на почтенный возраст, а в 2020 году дедушка отметил юбилей 80 лет, Иван Александрович пока справляется с ежедневными домашними заботами. На днях привезли дрова, и, судя по их количеству, в планах у пенсионера здесь зимовать. В выходные приезжают дети, два раза в неделю приходит автолавка.

Иван Крушевский:

Что только я пожелаю. Что ни назовете, у меня есть. И мороженое есть, и конфеты, и вафли.

В своем добровольном отшельничестве Иван Александрович находит даже плюсы. Скучать пенсионеру не дает большая библиотека, среди разговорчивых собеседников – телевизор. На подоконниках гонит вверх сочные ростки рассада. Вот-вот начнутся хлопоты на грядках. На свою жизнь дедушка Ваня не жалуется.

Но бывает и наоборот: старожилы одичалых деревень не довольны условиями жизни. Просят построить остановку или открыть магазин, заасфальтировать дорогу. Делать такое «искусственное дыхание» бесперспективным населенным пунктам дорого и нецелесообразно, объясняют в райисполкомах. Обеспечить социальные стандарты тем жителям, кто решил доживать там свой век, тоже обходится в приличную сумму.

Всего в нескольких километрах от деревни Малое Запоточье на дорогах между селами гудит техника. Несколько раз в год проезд приводят в порядок. Стоимость одного километра таких работ – 30 тысяч рублей. Этот участок пути ведет в деревню, где сейчас проживают всего три человека.

Александр Щербо, старший мастер ДРСУ № 128:

Стараемся мы, конечно, в первую очередь для местных жителей, чтобы им было удобно проезжать, скорые проходили, естественно, не дай бог, пожарные какие-нибудь, что-нибудь. Стараемся как можно чаще подсыпать, в основном после распутицы, осенью и весной.

От состояния дорог напрямую зависит и работа автолавок. Автомагазины Могилевского райпо обслуживают около 200 населенных пунктов, где живут 2-3 человека. Чтобы привезти туда продукты, магазину на колесах приходится преодолевать расстояние до 100 километров. Невыгодный маршрут дает о себе знать особенно зимой.

Владимир Буевич, заместитель председателя правления Могилевского райпо:

В таких условиях, конечно, не приходится говорить о получении какой-то значительной прибыли. Зачастую в зимний период времени автомагазины работают с отрицательным финансовым результатом, несут больше социальную нагрузку и помощь оказывают населению. Основной доход мы получаем в летний период с притоком жителей в населенные пункты.

Недавно о судьбе когда-то многолюдных деревень говорил и глава государства во время обсуждения программы по возрождению чернобыльских земель. Александр Лукашенко, посещая Брагин: «Нам нужно высадить лес на свободных площадях, а их, мужики, немало»

Президент не раз подчеркивал: качественный уровень жизни должен быть обеспечен во всех уголках Беларуси, будь то крупный город или небольшое село. Стандарты определены: это и хороший заработок, и социальное обслуживание, и необходимая инфраструктура. Ради этого два месяца назад свою прописку сменила Ольга Афансьевна Щукина. Из глухой деревни Катвино одинокая бабушка переехала в агрогородок Большие Белевичи.

Ольга Щукина, жительница агрогородка Большие Белевичи:

Теперь я довольна всем, я так рада, что попала сюда. А там я жила одна, собака и пять котов – вот так я и проживала.

На новом месте Ольга Афанасьевна еще не успела завести подруг. Пока осваивается и набирается сил для прогулок. Среди плюсов – ФАП прямо за углом. Чтобы вызвать врача, не нужен даже телефонный звонок. После глуши, где жила бабушка, Большие Белевичи шумят для нее как мегаполис. И в этом шуме для Ольги Афанасьевны приятнее всего слышать человеческие голоса, от которых она уже успела отвыкнуть.