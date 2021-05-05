«Это памятник будет всем азербайджанцам». Живые цветы и венки возложили к барельефу Рафиева в Минске

Новости Беларуси. Его именем названа одна из улиц Московского района столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подвиг Наджафгулу Рафиева, защитника белорусской земли, вспомнили 5 мая в Минске.

Митинг-реквием прошел у мемориальной доски Героя Советского Союза. Почтить память командира танкового взвода пришли дипломаты, послы всех стран СНГ, ветераны, администрация района, школьники. Победа в Великой Отечественной войне многонациональная. Беларусь хранит память о каждом герое. В 2021 году отмечается 80-летие с начала военных действий. Живые цветы и венки в знак уважения за самоотверженность и с огромной благодарностью за мирное небо возложили к барельефу Рафиева.

Латиф Гандилов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси:

Хотел бы выразить руководству Беларуси, Александру Григорьевичу благодарность за то, что было дано разрешение для установления памятника на пересечении улиц Голубева и Рафиева памятник нашему герою. Это памятник будет всем азербайджанцам, которые приняли участие в освобождении Беларуси от фашистов.