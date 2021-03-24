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Она прошла путь от эколога до заместителя генерального на крупном молочном предприятии. «Я женщина, и мне есть о чём сказать»

24 марта 2021 22:07
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Новости Беларуси. Проект «Белорусская Super женщина». Героиня – креативный молодой руководитель Светлана Сташевская, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как пройти путь от эколога до заместителя генерального директора крупной молочной компании? И где связь патриотизма, любви к родине и молока высшего качества? Взгляд на жизнь и мир вокруг человека с четкой гражданской позицией.

Она прошла путь от эколога до заместителя генерального на крупном молочном предприятии. «Я женщина, и мне есть о чём сказать»-1

Светлана Сташевская:
Большая честь работать на предприятии, которое производит молочные продукты. Молоко – это особенное сырье, которое требует особенного обращения. Мама вот, когда говорит о том, как сейчас сельское хозяйство, вспоминает, как в конце 90-х ей приходилось выезжать на фермы – были проблемы с сырьем. Нужно гордиться, любить и ценить место, где ты родился, место, где ты состоялся.

Она прошла путь от эколога до заместителя генерального на крупном молочном предприятии. «Я женщина, и мне есть о чём сказать»-4

Светлана Сташевская:
Когда люди, которые впереди нас, наши лидеры, подают нам достойный, хороший пример – это подтягивает, что ли, нас, позволяет распрямить плечи. Нужно успевать говорить людям хорошее и искреннее.

Она прошла путь от эколога до заместителя генерального на крупном молочном предприятии. «Я женщина, и мне есть о чём сказать»-7

Светлана Сташевская:
Мое первое образование – это радиоэколог. И, когда на предприятии искали эколога, мне предложили, я решила попробовать. Я понимала, что очень многое завязано все-таки не только на технологиях: чем более сложные технологии, тем легче они портятся.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Женщины Беларуси # общество # Светлана Сташевская # Фотофакт

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