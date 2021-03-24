Она прошла путь от эколога до заместителя генерального на крупном молочном предприятии. «Я женщина, и мне есть о чём сказать»

Новости Беларуси. Проект «Белорусская Super женщина». Героиня – креативный молодой руководитель Светлана Сташевская, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Как пройти путь от эколога до заместителя генерального директора крупной молочной компании? И где связь патриотизма, любви к родине и молока высшего качества? Взгляд на жизнь и мир вокруг человека с четкой гражданской позицией.

Светлана Сташевская:

Большая честь работать на предприятии, которое производит молочные продукты. Молоко – это особенное сырье, которое требует особенного обращения. Мама вот, когда говорит о том, как сейчас сельское хозяйство, вспоминает, как в конце 90-х ей приходилось выезжать на фермы – были проблемы с сырьем. Нужно гордиться, любить и ценить место, где ты родился, место, где ты состоялся.

Светлана Сташевская:

Когда люди, которые впереди нас, наши лидеры, подают нам достойный, хороший пример – это подтягивает, что ли, нас, позволяет распрямить плечи. Нужно успевать говорить людям хорошее и искреннее.