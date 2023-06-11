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Гала-концертом завершился 22-й Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно»

11 июня 2023 08:57
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Новости Беларуси. Море эмоций, ярких моментов и новые звезды на творческом небосклоне подарил зрителям 22-й Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно». Накануне масштабный форум завершился грандиозным гала-концертом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гала-концертом завершился 22-й Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно»-1

Именитые артисты и молодые таланты вышли на сцену, чтобы исполнить современные и народные песни и в очередной раз продемонстрировать: белорусам есть чем гордиться. Главным событием вечера стала торжественная церемония награждения победителей конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни.

Гала-концертом завершился 22-й Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно»-4

За главный приз боролись более 20 участников. Песенный баттл проходил в два тура под фонограмму и с оркестром. Бесспорным обладателем Гран-при и приза имени Владимира Мулявина стал Даниил Савеня, представитель Минской области. Первое, второе и третье места завоевали вокалисты из Минска, Минской, Могилевской и Витебской областей.

Маркевич: «Очень много талантливых людей». Чем запомнился фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно – читайте здесь.

Гала-концертом завершился 22-й Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно»-7

За свою многолетнюю историю фестиваль белорусской песни и поэзии стал творческим трамплином для многих белорусских звезд. Ежегодно творческий марафон становится местом притяжения для гостей и зрителей со всей страны.

# Фестиваль # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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