Гала-концертом завершился 22-й Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно»

Новости Беларуси. Море эмоций, ярких моментов и новые звезды на творческом небосклоне подарил зрителям 22-й Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии «Молодечно». Накануне масштабный форум завершился грандиозным гала-концертом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именитые артисты и молодые таланты вышли на сцену, чтобы исполнить современные и народные песни и в очередной раз продемонстрировать: белорусам есть чем гордиться. Главным событием вечера стала торжественная церемония награждения победителей конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни.

За главный приз боролись более 20 участников. Песенный баттл проходил в два тура под фонограмму и с оркестром. Бесспорным обладателем Гран-при и приза имени Владимира Мулявина стал Даниил Савеня, представитель Минской области. Первое, второе и третье места завоевали вокалисты из Минска, Минской, Могилевской и Витебской областей. Маркевич: «Очень много талантливых людей». Чем запомнился фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно – читайте здесь.