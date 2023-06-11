«Это большой труд». Работники лёгкой промышленности отмечают профессиональный праздник

Новости Беларуси. Благодаря их труду жители нашей страны имеют возможность приобретать качественные ткани, одежду, обувь и другую продукцию собственного производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свой профессиональный праздник отмечают 11 июня работники легкой промышленности. Несмотря на удары санкций, эта ведущая отрасль народного хозяйства продолжает наращивать силы и осваивать новые рынки. В 2023 году легпром планирует выйти на сумму экспорта в два миллиарда долларов.

Основной рынок сбыта – Россия. В прошлом году реализовали совместную торговую марку. В ассортимент вошла не только продукция текстильных предприятий, но и изделия из дерева, пластмассы и отечественная косметика. Увеличен объем поставок и в среднеазиатские страны.

Одна из важнейших задач сегодня – насытить продукцией внутренний рынок. Предприятия делают ставку на развитие фирменной торговли, мультибрендовых магазинов, где на одной площадке разместятся сразу несколько отечественных брендов. Эффективная работа налажена и с частным бизнесом. Государство активно поддерживает молодых дизайнеров. Их коллекции успешно реализуются и выставляются на торговых площадках.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Выход на любой рынок изначально – это затраты, это большой труд. Потому что каждый рынок необходимо понять, освоить, посмотреть, есть ли там потенциалы. Сейчас эксклюзивный момент для выхода наших производителей. За 4 месяца текущего года продукция поставилась в 39 стран.