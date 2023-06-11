Советы лунного календаря на июнь – планируем работы в огороде

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 10-12 июня – плодородные дни для посева любых растений, особенно зелени, лекарственных трав и приправ, рассказали в программе «Плюс-минус».
На огороде можно посадить тыкву, капусту, фасоль, морковь; на клумбе – луковичные цветы. Поливы в эти дни рекомендованы очень умеренные. Можно удобрять и обрабатывать растения натуральными средствами и навозом.
С 13 по 16 июня не самые урожайные дни для посева овощей, но в саду можно сажать розы и малину. В эти дни проводится замачивание семян, поливы и подкормки огорода, окучивание картошки и борьба с сорняками. Рекомендовано также прореживание всходов и пасынкование. Допускается рыхление и распушивание почвы.
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