Советы лунного календаря на июнь – планируем работы в огороде

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 10-12 июня – плодородные дни для посева любых растений, особенно зелени, лекарственных трав и приправ, рассказали в программе «Плюс-минус» .

На огороде можно посадить тыкву, капусту, фасоль, морковь; на клумбе – луковичные цветы. Поливы в эти дни рекомендованы очень умеренные. Можно удобрять и обрабатывать растения натуральными средствами и навозом.