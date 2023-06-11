«Очень долгожданный праздник». В Беларуси прошли выпускные вечера

Новости Беларуси. Ночь музыки, танцев и прощания с детством. В Беларуси прошли выпускные вечера. Это событие, которое навсегда останется в памяти юношей и девушек, без сомнения, одно из важнейших в жизни. Первый этап становления пройден, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Своих уже таких взрослых подопечных во взрослую жизнь отправили 2900 школ и гимназий. В этом году 9-й класс окончили более 99,5 тысячи ребят, а 11-й – свыше 52 тысяч. Этого дня они ждали с нетерпением. На лицах радость от предвкушения новой самостоятельной жизни. И все же расставаться с уже ставшими родными учебными заведениями, одноклассниками и учителями немножко грустно.

София Тазиева, выпускница:

Очень волнительно. И на самом деле наш выпускной – это очень долгожданный праздник. Мы рады, что это с нами произошло, потому что мы переходим на новую ступень, вливаемся во взрослую жизнь, впереди нас ждут университеты. Очень волнительно, но очень приятно. Владимир Кухарев вручил золотые медали выпускникам минской гимназии (здесь подробнее).