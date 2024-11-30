Дурные мысли уходят прочь – парень с диагнозом ДЦП о процессе создания картин

Вот уже 4 года семья Щерба проводит свободное время в художественной студии, создавая картины. За это время у Андрея накопилось работ на целую выставку. Парень не скрывает: это хобби приносит ему массу удовольствия.
Вот уже 4 года семья Щерба проводит свободное время в художественной студии, создавая картины. За это время у Андрея накопилось работ на целую выставку. Парень не скрывает: это хобби приносит ему массу удовольствия.
Андрей Щерба:
В первую очередь потому, что в момент самого процесса я колоссально расслабляюсь. И какие-либо существующие мысли, даже в особенности дурные, они просто уходят прочь, на второй план. Я могу сконцентрироваться именно на образе того персонажа, которого сам и подбираю.
Со стороны выбор персонажей может показаться странным и даже мрачным. Однако, по словам Андрея, в его фэнтези-героях отражена опора и сила, способная творить добро и справедливость. В жизни же самого молодого человека таким героем является его мама – Татьяна.
Татьяна Щерба:
У Андрея детский церебральный паралич. Мы очень много работали. Наверное, слишком много, чтобы сейчас представить себе… Вот я в этом возрасте повторить то, что я делала тогда, не могу. Сколько вы сделаете для своего ребенка в самом начале и в последующем, с какой интенсивностью вы будете вкладывать в него все свои силы, умения, возможности, насколько сильно вы будете стараться и сколько будет стараться ваш ребенок, такие будут и отдаленные последствия.
Несмотря на то, что в детстве мальчик передвигался на инвалидной коляске, пережил множество операций, реабилитаций, он был очень жизнерадостным. Это и помогло ему преодолеть все трудности, встать на ноги и, совершая шаг за шагом, пойти, а еще окончить общеобразовательную среднюю школу.
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