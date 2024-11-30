Дурные мысли уходят прочь – парень с диагнозом ДЦП о процессе создания картин

Вот уже 4 года семья Щерба проводит свободное время в художественной студии, создавая картины. За это время у Андрея накопилось работ на целую выставку. Парень не скрывает: это хобби приносит ему массу удовольствия.

Андрей Щерба:

В первую очередь потому, что в момент самого процесса я колоссально расслабляюсь. И какие-либо существующие мысли, даже в особенности дурные, они просто уходят прочь, на второй план. Я могу сконцентрироваться именно на образе того персонажа, которого сам и подбираю.

Со стороны выбор персонажей может показаться странным и даже мрачным. Однако, по словам Андрея, в его фэнтези-героях отражена опора и сила, способная творить добро и справедливость. В жизни же самого молодого человека таким героем является его мама – Татьяна.