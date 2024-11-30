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Выборы-2025. Инициативные группы продолжают организовывать пикеты по сбору подписей

30 ноября 2024 13:22
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Белорусы неравнодушны к будущему страны. Свои подписи они ставят за мир, процветание и независимость родного государства. По всей стране инициативные группы продолжают сбор подписей в поддержку претендентов в кандидаты на пост главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выборы-2025. Инициативные группы продолжают организовывать пикеты по сбору подписей-2

Для удобства граждан пикеты размещены в самых массовых местах. Одна из локаций – столичный бульвар Тракторостроителей. По выходным здесь проходят сезонные ярмарки. Люди приходят не только за продуктам. Минчане общаются с представителями инициативных групп, интересуются претендентами в кандидаты и тем самым участвуют в общественно-политической жизни страны. 

Выборы-2025. Инициативные группы продолжают организовывать пикеты по сбору подписей-4

За мир и процветание нашей страны, за спокойствие в нашей стране, за спокойствие наших родителей за наших детей, за наше новое поколение.

Выборы-2025. Инициативные группы продолжают организовывать пикеты по сбору подписей-6

Мы строим планы с семьей, поэтому хотим, чтобы все было хорошо и уверенность была в завтрашнем дне.

Выборы-2025. Инициативные группы продолжают организовывать пикеты по сбору подписей-8

У нас маленькая страна, но мы имеем практически все, что необходимо для жизни в ней. У нас свои автомобили, свои трактора, у нас прекрасная мясная продукция, прекрасная молочная продукция. Поэтому нам только можно гордиться нашей страной.

Многие белорусы уже успели оставить свою подпись в поддержку потенциальных кандидатов. У тех, кто еще этого не сделал, остается чуть меньше недели. Одно из условий, чтобы стать кандидатом в Президенты, необходимо собрать в свою поддержку минимум 100 тысяч подписей.

# Выборы в Беларуси

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