Польские силовики выбросили ещё одного избитого беженца

Польские силовики выбросили еще одного избитого беженца на территорию Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О состоянии мужчины мы можем судить вот по этой фотографии, которую опубликовал Госпогранкомитет Беларуси. Там отметили, что гражданин Египта, когда его обнаружили в Свислочском районе возле белорусско-польской границы, был истощен и почти не разговаривал.

Помимо видимых следов от избиений, у иностранца обездвижена рука. Пограничники оперативно вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Жертва европейской демократии доставлена в Свислочскую центральную районную больницу.