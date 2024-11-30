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Польские силовики выбросили ещё одного избитого беженца

30 ноября 2024 13:06
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Польские силовики выбросили еще одного избитого беженца на территорию Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские силовики выбросили ещё одного избитого беженца-2

О состоянии мужчины мы можем судить вот по этой фотографии, которую опубликовал Госпогранкомитет Беларуси. Там отметили, что гражданин Египта, когда его обнаружили в Свислочском районе возле белорусско-польской границы, был истощен и почти не разговаривал. 

Помимо видимых следов от избиений, у иностранца обездвижена рука. Пограничники оперативно вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Жертва европейской демократии доставлена в Свислочскую центральную районную больницу. 

# Государственная граница Беларуси

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