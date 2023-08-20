Франц Клинцевич: «Идёт утилизация большой части русского мира»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

В какой момент случился тот пресловутый поворот не туда? Потому что на данный момент в украинской политической элите до сих пор присутствуют непотопляемые политические фигуры, как Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, которые достаточно долгое время после начала СВО сидели в тени и отмалчивались, а сейчас стали выходить на политическую арену, требуя отставки Зеленского свержения режима. Как вы считаете, есть ли будущее у этих политических фигур?

Франц Клинцевич, военный эксперт, лидер Российского союза ветеранов Афганистана:

У этих политических фигур будущего нет, в этом сомнения нет. Но вы задали крайне глубокий и содержательный вопрос. И я, к сожалению, постараюсь кратко, но на него очень сложно кратко ответить. Потому что многие, наверное, даже среди компетентных людей, находящихся в этой студии, не знают, к примеру, что движение «Рух», который стал националистическим, был когда-то создан по указанию Комитета государственной безопасности СССР с указанием в Украине. Якобы для решения каких-то вопросов. Я недавно был на дне рождения очень уважаемого у нас генерал-полковника в Смоленской области. Он рассказал, когда он был вместе с женой, уже будучи командиром полка зенитно-ракетного, служил во Львове. Он говорит, 1991 год прошел, произошли эти изменения, разделения, связанные с государственным актом, который вообще не существовал, не был. И тогда ни Горбачев, ни Комитет государственной безопасности, ни Коммунистическая партия не дали по зубам, не проявили власть и не сказали. А в 1992 году, в январе, как только произошло, к нему пришли еще представители Комитета государственной безопасности Украины и сказали, что мы тут, товарищ полковник, проанализировали некие ваши исторические события, ваш отец, капитан СМЕРШа, на территории Львовщины уничтожал бандеровцев и наше великое прошлое (1992 год), вы нежелательный элемент в нашей стране. Вот жена может служить, а вы, пожалуйста, вэк. Представляете, 1992 год. Значит, на этот период, с учетом нашей истории...