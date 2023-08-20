Франц Клинцевич: «Идёт утилизация большой части русского мира»
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
В какой момент случился тот пресловутый поворот не туда? Потому что на данный момент в украинской политической элите до сих пор присутствуют непотопляемые политические фигуры, как Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, которые достаточно долгое время после начала СВО сидели в тени и отмалчивались, а сейчас стали выходить на политическую арену, требуя отставки Зеленского свержения режима. Как вы считаете, есть ли будущее у этих политических фигур?
Франц Клинцевич, военный эксперт, лидер Российского союза ветеранов Афганистана:
У этих политических фигур будущего нет, в этом сомнения нет. Но вы задали крайне глубокий и содержательный вопрос. И я, к сожалению, постараюсь кратко, но на него очень сложно кратко ответить. Потому что многие, наверное, даже среди компетентных людей, находящихся в этой студии, не знают, к примеру, что движение «Рух», который стал националистическим, был когда-то создан по указанию Комитета государственной безопасности СССР с указанием в Украине. Якобы для решения каких-то вопросов.
Я недавно был на дне рождения очень уважаемого у нас генерал-полковника в Смоленской области. Он рассказал, когда он был вместе с женой, уже будучи командиром полка зенитно-ракетного, служил во Львове. Он говорит, 1991 год прошел, произошли эти изменения, разделения, связанные с государственным актом, который вообще не существовал, не был. И тогда ни Горбачев, ни Комитет государственной безопасности, ни Коммунистическая партия не дали по зубам, не проявили власть и не сказали. А в 1992 году, в январе, как только произошло, к нему пришли еще представители Комитета государственной безопасности Украины и сказали, что мы тут, товарищ полковник, проанализировали некие ваши исторические события, ваш отец, капитан СМЕРШа, на территории Львовщины уничтожал бандеровцев и наше великое прошлое (1992 год), вы нежелательный элемент в нашей стране. Вот жена может служить, а вы, пожалуйста, вэк. Представляете, 1992 год. Значит, на этот период, с учетом нашей истории...
Франц Клинцевич:
Почему я всегда говорю, что Горбачев, Ельцин, Шушкевич и Кравчук – это предатели нашей страны и разрушители нашей великой родины? И никогда от этих слов не откажусь, какими бы либеральными, демократическими, какими-то важными процессами никто ни прикрывался. Но сегодня в условиях, в которых находимся мы, на протяжении длительного периода влияние на Украину было колоссально, было настолько колоссально, что тогда Кравчука уговорили и сказали, что надо отдать ядерное оружие, потому что они не хотели, чтобы оно распространилось, а по большому счету в трех республиках. В России, Украине и Беларуси было ядерное оружие. И американцы уже тогда думали и понимали.
А когда мы говорим про XXI век, то это век создания особого вида боевых действий, информационно-психологические операции. И в этих информационно-психологических операциях сегодня из того, что происходит, прошивка украинского народа, переформатизация сознания колоссальна. Они настолько добились большого успеха, что сумели 90 % населения Украины настроить на нас. Правда, там специалисты ваши, многие, которые глубоко погружены, и вы, наверное, можете меня поддержать, они знают, что многие неискренне говорят, у других другое мнение, но тем не менее эта прошивка произошла очень серьезно. И в этих условиях они уже не понимают. Но каждый день капают, но они не понимают, что идет утилизация большой части русского мира, большой части Киевской Руси.
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