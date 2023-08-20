Они хотели поверить в сказку! Вот почему Украина избрала Зеленского

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Олег, я знаю, вы поддерживаете общение с определенными вашими коллегами, которые сейчас находятся в Украине. Но ведь действительно, уже обсуждается формирование определенных политических альянсов, разворачиваются штабы, создаются новые политические проекты. Неужели в очередной раз украинской власти удастся объегорить украинский народ?
Олег Волошин, депутат Верховной рады Украины 9 созыва, участник движения «Другая Украина»:
Как писал Пушкин, которому сейчас, к сожалению, у меня на родине сносят памятники и запрещают его изучение в школах: того обманывать не сложно, кто сам обманываться рад. Я бы при том, что мы каждый в своей стране любит говорить про мудрый белорусский народ, мудрый русский народ, мудрый украинский народ, это как бы всегда красиво и пафосно звучит. Та ситуация, которая есть, если кого-то что-то глобально не устраивает, это всегда результат того, как распорядилось большинство. В 2019 году, избрание Зеленского было результатом абсолютного искреннего волеизъявления. Людям захотелось одномоментно изгнать всю элиту, которая, как им казалась, воровата, неискренняя и так далее, слушающая либо Вашингтон, либо Москву, и вот избрали актера, поверили в сериал, в президента, который якобы ездит на велосипеде и из автоматов расстреливает зарвавшихся олигархов. Получили то, что получили.
Сейчас украинцы продолжают упорно верить, к сожалению, и в 100 % сбиваемых ракет, которые там украинское ПВО сбивает больше, чем россияне запускают. И в постоянной победе. Параллельно с этим действует жесткая цензура и репрессия, когда те, кто понимает, что им пытаются впарить какую-то ерунду, высказать свое мнение не могут. Поэтому я нахожусь сейчас в Минске, например, а не в Киеве, потому что нахождение сегодня в Киеве, где у меня там заочные аресты и уголовное дело по обвинению в продвижении пророссийских нарративов с трибуны Верховной рады, что конечно дикость, потому что в любой конституции любой страны депутат с трибуны имеет право говорить все что угодно, кроме прямых оскорблений, например, другого коллеги. То есть я мог с трибуны Верховной рады сказать, что я считаю, что нужно Украине восстановить Советский Союз или стать частью Речи Посполитой, это дело избирателей – оценивать.
Надежда Сасс:
У любого украинского политика, имеющего на сегодня уголовное преследование в Украине, это скорее преимущество, направляет вас в категорию адекватных людей, понимающих, к чему это все идет.
Олег Волошин:
Я завершить хочу, что исключать того, что издерганные, к сожалению, страдающие от боевых действий, от бедности, от потери перспектив, от того, что просто так проводится мобилизация (людей хватают на улице), люди захотят в очередной раз поверить в какую-то сказку, она существует, я думаю, даже по тем каким-то политпроектам, которые появляются, когда искусственно вдруг конструируется какой-то оппозиционер из вчерашнего же человека, получавшего деньги от Зеленского, Арестовича, и какая-то часть людей начинает ему доверять. Это говорит о том, что до сих пор украинцы не избавились от веры, как в нашем гимне сказано, «сгинут наши враги, как роса на солнце». Вот это абсолютно мифологическое мировосприятие, что одномоментно, не прилагая усилий, можно всех победить и стать счастливым и богатым, типа МММ такой. Вы знаете, вот эта ментальность МММ, к сожалению, распространена среди части украинцев, которая подавляет остальное то думающее меньшинство, которое всегда говорило: ребята, так не будет, так не может быть. Нужно учитывать интересы великих держав, наше географическое положение. Нравится вам, не нравится Россия, но это всегда наш сосед, это общая история, это просто великая держава и так далее.
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