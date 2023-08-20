Они хотели поверить в сказку! Вот почему Украина избрала Зеленского

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Олег Волошин, депутат Верховной рады Украины 9 созыва, участник движения «Другая Украина»:

Как писал Пушкин, которому сейчас, к сожалению, у меня на родине сносят памятники и запрещают его изучение в школах: того обманывать не сложно, кто сам обманываться рад. Я бы при том, что мы каждый в своей стране любит говорить про мудрый белорусский народ, мудрый русский народ, мудрый украинский народ, это как бы всегда красиво и пафосно звучит. Та ситуация, которая есть, если кого-то что-то глобально не устраивает, это всегда результат того, как распорядилось большинство. В 2019 году, избрание Зеленского было результатом абсолютного искреннего волеизъявления. Людям захотелось одномоментно изгнать всю элиту, которая, как им казалась, воровата, неискренняя и так далее, слушающая либо Вашингтон, либо Москву, и вот избрали актера, поверили в сериал, в президента, который якобы ездит на велосипеде и из автоматов расстреливает зарвавшихся олигархов. Получили то, что получили.

Сейчас украинцы продолжают упорно верить, к сожалению, и в 100 % сбиваемых ракет, которые там украинское ПВО сбивает больше, чем россияне запускают. И в постоянной победе. Параллельно с этим действует жесткая цензура и репрессия, когда те, кто понимает, что им пытаются впарить какую-то ерунду, высказать свое мнение не могут. Поэтому я нахожусь сейчас в Минске, например, а не в Киеве, потому что нахождение сегодня в Киеве, где у меня там заочные аресты и уголовное дело по обвинению в продвижении пророссийских нарративов с трибуны Верховной рады, что конечно дикость, потому что в любой конституции любой страны депутат с трибуны имеет право говорить все что угодно, кроме прямых оскорблений, например, другого коллеги. То есть я мог с трибуны Верховной рады сказать, что я считаю, что нужно Украине восстановить Советский Союз или стать частью Речи Посполитой, это дело избирателей – оценивать.

Надежда Сасс:

У любого украинского политика, имеющего на сегодня уголовное преследование в Украине, это скорее преимущество, направляет вас в категорию адекватных людей, понимающих, к чему это все идет.