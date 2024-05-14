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Гайдукевич: США тратит миллионы долларов для Польши. Это из благотворительности?

14 мая 2024 11:22
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Беларусь и Россия продолжают совместные ядерные учения под руководством генеральных штабов двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гайдукевич: США тратит миллионы долларов для Польши. Это из благотворительности?-1

Ядерные учения носят исключительно оборонительный характер. Мы укрепляем военный потенциал, чтобы не было войны, в которую нашу страну, вслед за Украиной пытаются втянуть.

Гайдукевич: США тратит миллионы долларов для Польши. Это из благотворительности?-4

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Нарушение границ, скопление войск, техники, провокации наших пограничников. Все это делается с одной целью – спровоцировать нас и втянуть в конфликт. Обстановка крайне напряженная. Давайте задумаемся над вопросом: США тратит миллионы долларов для Польши, давая туда вооружение, технику и укрепляя армию. Деньги им не жалко или это из благотворительности? Нет, решают свой геополитический вопрос. А главный вопрос у них – ослабить Европу, Россию, Китай. И война – лучший способ. Все это они делают не для обороны. Мы это понимаем. Они знают, что Беларусь, Россия ни на кого никогда не нападут. Ни на Прибалтику, ни на Польшу. Нам это не нужно. У нас свои территории. Они знают, что мы не нападем, значит, все это готовится для агрессии. Мы это знаем. Чтобы эту агрессию избежать, надо становиться еще сильнее.

Гайдукевич: США тратит миллионы долларов для Польши. Это из благотворительности?-7

Сила белорусов не только в оборонном комплексе, но и в единстве. Патриотическое воспитание молодежи, уважение государственной символики – все это отличает нас от коллективного Запада. Где, забыв историю, повторяют старые ошибки и под новыми символами реанимируют нацизм. У нас другие традиции и ориентиры. Это наши флаг, герб и гимн, в которых — воспоминания предков о Великой Победе и силе духа, а также основы политики: справедливость и социальное равенство.

Гайдукевич: США тратит миллионы долларов для Польши. Это из благотворительности?-10

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Мы гордимся тем, что мы, наша молодежь родились в независимой, сильной Беларуси. Молодежь, которая не только пришла на площадь Государственного флага, но и те ребята, которые в своих регионах в своих учреждениях образования чествовали наши государственные символы, делали это с гордостью. Гордимся нашей молодежью, страной. И под нашим флагом у нас впереди еще много свершений.

Белорусский флаг – один из немногих в мировой истории госсимволов, который был принят непосредственно народом страны в ходе голосования на референдуме 1995 года. И это олицетворение нашей политики народовластия.

# Государственная политика # общество # Олег Гайдукевич # Андрей Иванец

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