В Беларуси за последние 3 года утонули 92 ребёнка

Меньше месяца остается до начала летних каникул у белорусских школьников. Для родителей это основательный повод подумать, где и насколько безопасно их ребенок будет проводить предстоящие три месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иногда детские шалости приводят к беде. И самое безобидное занятие порой может обернуться трагедией. Опасность таится в несоблюдении правил безопасности при катании на велосипедах, самокатах, гироскутерах. Печальную статистику ежегодно пополняет и гибель детей при купании.

Виктория Финевич, начальник управления по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генеральной прокуратуры:

Обращаясь ко взрослым, напоминаем, что обеспечение безопасности детей – это в первую очередь задача родителей. Ослабленный контроль за поведением и местонахождением своего ребенка, ненадлежащая организация досуга, незнание, а иногда и элементарное пренебрежение правилами поведения приводит к гибели детей, в том числе на воде. За последние три года в стране утонули 92 ребенка.

Летние каникулы у большинства белорусских школьников длятся 92 дня. Традиционно они начинаются в Международный день защиты детей, 1 июня.