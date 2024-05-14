Сотрудники МЧС проводят профилактические рейды в Минской области. Главная задача – проверить наличие автономного пожарного извещателя и напомнить людям о правильном обращении с огнем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Особое внимание уделяют многодетным семьям и пожилым, которые живут одни.

В Вилейском районе гостей в форме встречали в деревнях Костеневичи и Людвиново. Температурные качели пока не позволяют «законсервировать» печь на зимовку, поэтому дома еще протапливают. Сотрудники МЧС напомнили, что для розжига ни в коем случае нельзя применять горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Специалисты уделяли внимание и дымоходам. Также проверили работоспособность автономного пожарного извещателя. Кроме того, поговорили и об опасности оставления детей без присмотра.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

На территории Минской области с начала года уже произошли 482 пожара, от которых погибли 59 человек. Основной причиной пожара с трагическим исходом по-прежнему остается неосторожное обращение с огнем, так называемый в том числе человеческий фактор. Поэтому все те мероприятия, которые проходили на территории области, были максимально направлены на то, чтобы гражданам напомнить, как сделать свою жизнь безопаснее.

С начала года в Беларуси произошло 2 142 пожара. В огне погибли 237 человек, в их числе и пять детей. Причины трагедий разные. Но соблюдать простые правила в силах каждого.