Синхронизировать работу военных в вопросах приведения в боеготовность нестратегического ядерного оружия. Беларусь и Россия продолжают совместные ядерные учения под руководством генеральных штабов двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобные тренировки имеют несколько целей. С одной стороны, как подчеркнул Александр Лукашенко, любым оружием нужно уметь пользоваться и держать порох сухим, особенно при нынешней обстановке, когда градус эскалации растет. С другой стороны, ядерные учения – мера реагирования на действия Запада. Руководство страны и Вооруженных Сил Беларуси неоднократно призывало США, координирующие действия стран – участниц НАТО, к мирному решению существующих вопросов. Однако Вашингтон продолжает отвергать дипломатию и понимает только язык силы.

Юрий Воскресенский, политолог:

Идет изучение, прикладное применение, отрабатываются вопросы логистики, доставки спецбоеприпасов в соответствующие воинские подразделения, загрузка их на самолеты. В небо поднята эскадрилья Су-25 для отработки нанесения возможного превентивного удара. Из мест постоянной боевой дислокации выведены комплексы «Искандер» и «Полонез». Все учения проходят в строгом соответствии с утвержденным планом генштабами двух стран, под руководством и с координацией президентов двух стран.

Лукашенко: ядерное оружие для Беларуси и России – исключительно оружие сдерживания. Подробности.

Ядерные учения носят исключительно оборонительный характер. Кроме того, в новой Военной доктрине Беларуси не прописан механизм применения ядерного оружия. Этот вопрос исключительно в компетенции лидеров Союзного государства. Александр Лукашенко и Владимир Путин неоднократно выражали надежду, что использовать подобное смертоносное оружие не придется.