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Изучить ПДД в игровой форме. ГАИ Мяделя провела обучающую акцию для учеников 4 класса

26 марта 2018 15:28
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Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ Мяделя провели специальную акцию для воспитанников учебно-педагогического комплекса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Изучить ПДД в игровой форме. ГАИ Мяделя провела обучающую акцию для учеников 4 класса-1

На серьезную тему – соблюдение правил дорожного движения – здесь говорили в игровой форме. И, кажется, добились отличного усвоения материала: теперь дети могут и родителей своих поучить.

Подробности – в видеоматериале.

# общество # Фотофакт # Правила дорожного движения

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