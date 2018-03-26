Изучить ПДД в игровой форме. ГАИ Мяделя провела обучающую акцию для учеников 4 класса

Новости Беларуси. Сотрудники ГАИ Мяделя провели специальную акцию для воспитанников учебно-педагогического комплекса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На серьезную тему – соблюдение правил дорожного движения – здесь говорили в игровой форме. И, кажется, добились отличного усвоения материала: теперь дети могут и родителей своих поучить.

Подробности – в видеоматериале.