При проведении посевной кампании в Беларуси упор сделают на использование энергонасыщенной техники

В 2018 году основной упор будет сделан на использование энергонасыщенной техники. Один такой трактор заменяет хозяйству две, три машины среднего класса. Более того, подобная техника будет работать в двухсменном режиме, что позволит уложиться в сроки полевых работ.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия:

По созреванию почвы начнется посевная. В течение 10 дней массово она должна закончится. Провестись и закончится. Техническая возможность у нас такая есть. По посевным площадям 2018 года нам нужно провести сев яровых зерновых на площади 2 миллиона 700 тысяч гектар.

Активное участие в посевной кампании принимают и белорусские ученые. Для наших хозяйств они подготовили более 4 тысяч тонн оригинальных и элитных семян. Напомним, что в 2018 году перед белорусскими аграриями стоит задача собрать 9 миллионов тонн зерна. Посевная кампания начнется сразу после того, как поля освободятся от снега и прогреется почва.