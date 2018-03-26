В 2017 году на эту дату уже посеяли 10 тысяч зерновых культур. Хозяйства Минской области готовы к севу

Новости Беларуси. Хозяйства Минской области готовы к севу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Определен объем работ и структура посевных площадей.

В 2017 году аграрии уже вовсю старались с середины марта. В 2018 году работа опаздывает на две недели.

Яровой клин региона – более полумиллиона гектаров. Как только сойдет снег и температура почвы прогреется до 5 градусов, техника выйдет в поле. Первые в области на посевном старте – хозяйства южных районов: Солигорского, Любанского, Копыльского, Слуцкого, Клецкого. И уже понятно, что справиться нужно в сжатые сроки.

Сергей Примаченко, заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Республики Беларусь:

В прошлом году на эту дату мы уже внесли более 2 миллионов органики, посеяли 10 тысяч зерновых культур.

Сегодня понимаем, что это время нужно наверстать. Для этого определенная работа проделана. У нас каждый энергонасыщенный трактор должен быть укомплектован двумя механизаторами, которые должны работать. Как только светает и когда заходит солнце – только сможем съезжать с поля.

Стоит задача агротехнически, агрономически правильно выполнить ту или иную операцию, чтобы получить максимальную отдачу с нашей земельки, которая дает нам плоды.

Впрочем, погода не пугает хлеборобов Беларуси: настроение – оптимистичное. В планах собрать 9 миллионов тонн зерна, 5 миллионов тонн сахарной свеклы, более миллиона тонн картофеля.