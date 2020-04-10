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Гайдукевич о пандемии: «Реальные профессии, наконец-то, стали цениться больше, чем болтуны»

10 апреля 2020 10:23
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Ситуацию с коронавирусом обсуждали в программе «В обстановке мира». 

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Сейчас ломаются наши традиционные привычки, традиционный образ жизни в связи с тем, что происходят те метаморфозы, которые происходят в ходе вот этой эпидемии. Какие изменения в нашей социальной действительности уже сегодня можно отслеживать, и с чем мы придём на выходе? Мы же меняемся в процессе этого.

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
У меня просто на поверхности мысль. Я, например, о чём всегда говорил, и люди сейчас это видят – что реальные профессии, наконец-то, стали цениться больше, чем болтуны и люди, которые ничем не занимаются. Посмотрите: даже у нас в Беларуси это уже трансформировалось – какое сейчас уважение к врачам.

Но врачи, на самом деле – герои. Ещё раз давайте скажем им всем спасибо, потому что это люди, которые находятся на передовой.

Люди реальных профессий, И во всей Европе, и во всём мире это будет. Посмотрите: полиция, органы власти, которые что-то делают, люди которые заняты реально решением, практические профессионалы. А где эти все общественные активисты без трудовой книжки? Где они, когда что-то происходит? Как только начинается реальная проблема в обществе, на первый план выходит профессионализм.

Гайдукевич о пандемии: «Реальные профессии, наконец-то, стали цениться больше, чем болтуны» -1

Евгений Прейгерман, учредитель и директор Совета по международным отношениям «Минский диалог»:
Опять же – не только общественные активисты. Блогеры.

Евгений Прейгерман: «Во многих ситуациях сейчас уже в партизаны уйти нельзя и таким образом самосохраниться»

Олег Гайдукевич:
Блогеры. Но они и сейчас начинают волну эту поднимать.

И третий момент: я считаю, что у нас, в Беларуси изменится – но мы, наверное, уже убедились, что важность института государства, важность сильной власти, сильного государства – оно позволяет нам успешнее решать какие-то проблемы, не отменяя дискуссию.

# Коронавирус # общество # Олег Гайдукевич # Игорь Марзалюк # Евгений Прейгерман

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