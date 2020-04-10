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«Что касается заработной платы, то это никак не повлияло». Как организовать работу на дому

10 апреля 2020 10:09
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Юрий Садовский, тестировщик программного обеспечения:
Я работаю в IT-компании около двух лет и на удаленную работу мы перешли больше месяца назад. Что касается заработной платы, то это никак не повлияло и никак не отразилось. В связи с коронавирусом стараемся больше находиться дома, иногда с собакой прогуливаемся, но в массовые места стараемся не выходить.

«Что касается заработной платы, то это никак не повлияло». Как организовать работу на дому-1

Работа вне офиса, как никогда, актуальна. Сегодня вопрос о дистанционной работе уже решен на законодательном уровне.

Валентина Масловская, начальник главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
28 января вступили изменения в Трудовой кодекс, которые закрепили право работникам выполнять дистанционную работу. Трудовой договор заключается при личном присутствии работника. Закрепляет права, обязанности и гарантии для сторон, которые предусмотрены в Трудовом кодексе и, в целом, в законодательстве о труде.

«Что касается заработной платы, то это никак не повлияло». Как организовать работу на дому-4

Удаленщик теперь может выполнять работу, где ему удобно, а нанимателю не нужно оборудовать специальное место. При этом рабочее время и отпуск у такого сотрудника ничем не будет отличаться от работающих в офисе.

Как организовать работу на дому? Узнаете, посмотрев видеоматериал

«Что касается заработной платы, то это никак не повлияло». Как организовать работу на дому-7

# Работа в Беларуси # общество # Юрий Садовский # Валентина Масловская # Светлана Котова # Вера Позняк # Фотофакт # общество

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