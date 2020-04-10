«Что касается заработной платы, то это никак не повлияло». Как организовать работу на дому

Юрий Садовский, тестировщик программного обеспечения: Я работаю в IT-компании около двух лет и на удаленную работу мы перешли больше месяца назад. Что касается заработной платы, то это никак не повлияло и никак не отразилось. В связи с коронавирусом стараемся больше находиться дома, иногда с собакой прогуливаемся, но в массовые места стараемся не выходить.

Работа вне офиса, как никогда, актуальна. Сегодня вопрос о дистанционной работе уже решен на законодательном уровне.

Валентина Масловская, начальник главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

28 января вступили изменения в Трудовой кодекс, которые закрепили право работникам выполнять дистанционную работу. Трудовой договор заключается при личном присутствии работника. Закрепляет права, обязанности и гарантии для сторон, которые предусмотрены в Трудовом кодексе и, в целом, в законодательстве о труде.