Как правильно обеззаразить свой телефон? Антон Мартыненко показывает эффективный способ

Антон Мартыненко, ведущий программы «Новое утро»:

Всем привет! Меня зовут Антон Мартыненко. Я ведущий телеканала РТР-Беларусь, программы «Новое утро», и я веду на телеканале СТВ белорусский КВН. Мы сегодня с Любой будем рассказывать, как не допустить бактерии и вирусы в нашу жизнь.

Салфетки, дезинфекция для рук №1, если вдруг закончится дезинфекция для рук, то есть №2 и самое главное – это крем для рук, потому что после вот этой всей дезинфекции руки трескаются просто невероятно.

Телефон – самая опасная вещь, самая грязная, потому что я прямо сейчас его положил и сделал опасным.

Он соприкасался с поверхностью, мы все соприкасаемся с поверхностью, поэтому телефон никаким мылом мы не чистим, никакой бытовой химией, а есть специальные бактерицидные салфетки, не жалеем их, лучше их дома иметь в большом количестве.

И поехали, обрабатываем все поверхности телефона.

Пластик, который есть у нас на крышке, – это просто рай для всяких бактерий. Бактерия рождается и думает, вот бы мне попасть на пластик мобильного телефона, потому что их никто и никогда не дезинфицирует, а на пластике бактерии чувствуют себя очень хорошо.

Самое главное – это, конечно, экран. Это поверхность, которая прикасается к лицу, а лицо – это, вообще, самое главное, это то, что нужно больше всего оберегать. Не лазить пальцами в лицо, не лазить телефоном в лицо. Я читал, что поручни в метро, по сравнению с мобильным телефоном, это просто больничная палата, там все кристально чисто. Вот что такое телефон. Поэтому не знаешь, чем заняться на карантине? Дезинфицируй телефон!

У нас руки постоянно до всего дотрагиваются, поэтому руки надо дезинфицировать. Мы всегда были помешаны на чистоте, поэтому мы немного готовы ко всей этой истории.

Возьмем себе зеленый крем, чтобы руки не трескались.

Сейчас в моде одежда больших размеров, оверсайз – это тоже очень правильно, потому что я, когда сегодня заходил сюда, открывал дверь вот так вот и руки чистые.