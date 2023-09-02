Польский военный вертолёт залетел на территорию Беларуси – МИД страны-соседки это отрицает
1 200 метров – на такое расстояние залетел военный польский вертолет на территорию нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, инцидент произошел накануне. Экстренно МИД Беларуси уведомил руководство Варшавы и настоятельно попросил в дальнейшем избегать подобных ситуаций.
В ответ польские военные отвергли обвинения и сослались на свои радары, которые ничего не зафиксировали. Обвинения можно считать голословными, в то время как на руках у наших военных видео инцидента. Тем не менее именно заявления нашей страны в Польше называют ложью и провокацией.
Павел Яблоньский, заместитель министра иностранных дел Польши:
То, что говорят белорусские службы обычно не основано на истине, у них есть политическая цель, которую нужно достичь. Эта цель обычно недружественна по отношению к Польше, потому что они относятся к нам как к недружественной стране.
Слова заместителя министра иностранных дел Польши идут вразрез с реальностью. Накануне польских наблюдателей пригласили на военные учения стран ОДКБ, которые проходят в Беларуси. Но это предложение поляками было отвергнуто. Миролюбивую политику нашей страны доказывает и тот факт, что с нашей стороны до сих пор не последовало серьезных ответных мер в отношении соседей. Эксперты сходятся во мнении, что Польша прощупывает красные линии.
Сергей Дик о Польше: они всегда будут отрицать любое свое нарушение, любую провокацию. Подробнее.