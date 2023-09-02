Польский военный вертолёт залетел на территорию Беларуси – МИД страны-соседки это отрицает

1 200 метров – на такое расстояние залетел военный польский вертолет на территорию нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, инцидент произошел накануне. Экстренно МИД Беларуси уведомил руководство Варшавы и настоятельно попросил в дальнейшем избегать подобных ситуаций.

В ответ польские военные отвергли обвинения и сослались на свои радары, которые ничего не зафиксировали. Обвинения можно считать голословными, в то время как на руках у наших военных видео инцидента. Тем не менее именно заявления нашей страны в Польше называют ложью и провокацией.