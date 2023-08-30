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Два латвийских пограничника пересекли белорусскую границу на пункте пропуска «Григоровщина»

30 августа 2023 19:30
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Враждебных взглядов придерживаются и наши ближайшие географические соседи. Сегодня, 30 августа, вооруженные латвийские военные нарушили белорусскую границу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два латвийских пограничника пересекли белорусскую границу на пункте пропуска «Григоровщина»-1

Инцидент произошел в пункте пропуска «Григоровщина» и попал на камеры видеонаблюдения. Двое силовиков зашли на белорусскую сторону, прошли вдоль границы и вернулись в Латвию. Соседка в установленном порядке проинформирована о случившемся. Однако в Прибалтике подобного беззакония привыкли не замечать. Зато там видят некие угрозы – как ни парадоксально – с белорусской стороны. В Литве заявили о создании межведомственной рабочей группы, которая будет выявлять некие индикаторы опасности.

# Беларусь-Латвия # Фотофакт

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