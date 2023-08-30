Два латвийских пограничника пересекли белорусскую границу на пункте пропуска «Григоровщина»

Инцидент произошел в пункте пропуска «Григоровщина» и попал на камеры видеонаблюдения. Двое силовиков зашли на белорусскую сторону, прошли вдоль границы и вернулись в Латвию. Соседка в установленном порядке проинформирована о случившемся. Однако в Прибалтике подобного беззакония привыкли не замечать. Зато там видят некие угрозы – как ни парадоксально – с белорусской стороны. В Литве заявили о создании межведомственной рабочей группы, которая будет выявлять некие индикаторы опасности.