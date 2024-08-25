Гайдукевич: национализм суверенитет не укрепляет, национализм суверенитет уничтожает

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель ЛДПБ:

Урок. Один из уроков. Уроков много по Украине. Будем изучать их еще не один десяток лет. Я вспоминаю 1991 год. И с 1991 года самый главный тренд на Украине был незалежность. Все политики говорили: «Мы за незалежность. Мы за незалежность». И вот под эти лозунги они свою независимость и суверенитет потеряли. Его просто нет. То есть, представляете, вот за эти 30 лет Беларусь, которую с 1990-х годов говорили, вы несуверенные, вы там под Россией. Вот Беларусь сегодня по-настоящему суверенное государство. Независимое, суверенное. Оно развивается, оно идет вперед. И Украина: больше всего криков о суверенитете – национализм процветает. И суверенитет отсутствует. Вот к чему приводит национализм. Урок для всех. Национализм суверенитет не укрепляет. Национализм суверенитет уничтожает.

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