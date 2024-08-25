Прямой эфир

Гайдукевич: национализм суверенитет не укрепляет, национализм суверенитет уничтожает

25 августа 2024 19:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Азаренок. Напрямую» на Соловьев.LIVE. В гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель ЛДПБ Олег Гайдукевич.

Гайдукевич: национализм суверенитет не укрепляет, национализм суверенитет уничтожает-1

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель ЛДПБ:
Урок. Один из уроков. Уроков много по Украине. Будем изучать их еще не один десяток лет. Я вспоминаю 1991 год. И с 1991 года самый главный тренд на Украине был незалежность. Все политики говорили: «Мы за незалежность. Мы за незалежность». И вот под эти лозунги они свою независимость и суверенитет потеряли. Его просто нет. То есть, представляете, вот за эти 30 лет Беларусь, которую с 1990-х годов говорили, вы несуверенные, вы там под Россией. Вот Беларусь сегодня по-настоящему суверенное государство. Независимое, суверенное. Оно развивается, оно идет вперед. И Украина: больше всего криков о суверенитете – национализм процветает. И суверенитет отсутствует. Вот к чему приводит национализм. Урок для всех. Национализм суверенитет не укрепляет. Национализм суверенитет уничтожает.

Читайте также:

Пустовой: Белорусский человек должен прежде всего помнить, до чего довели идеи Позняка и Шушкевича

Гайдукевич: Запад ввел санкции против Беларуси только из-за курса Лукашенко на союз с Россией

Гайдукевич об операции ВСУ в Курской области: очевидно, что Россия победит

# Григорий Азаренок # Олег Гайдукевич # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Тысячи машин белорусов застряли в Литве! На границе просят показать несуществующий документ
25 августа 2024 18:43

Тысячи машин белорусов застряли в Литве! На границе просят показать несуществующий документ

Пранюк: Новогрудок показывает всем городам Беларуси пример, как надо развиваться, как надо жить
25 августа 2024 18:31

Пранюк: Новогрудок показывает всем городам Беларуси пример, как надо развиваться, как надо жить

Азарёнок: на Олимпиаде в Париже проскакали всадники апокалипсиса – они смеются над нашим неверием
25 августа 2024 18:29

Азарёнок: на Олимпиаде в Париже проскакали всадники апокалипсиса – они смеются над нашим неверием