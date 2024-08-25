Гайдукевич: Запад ввёл санкции против Беларуси только из-за курса Лукашенко на союз с Россией

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель ЛДПБ:

Единственное, за что Запад ввел санкции, это за курс Лукашенко на союз с Россией. Вот этого простить они не могут.

Григорий Азаренок, СТВ:

С ельцинской Россией, напомним.

Олег Гайдукевич:

При этом они говорят: суверенитет, суверенитет, а то, что Беларусь строит свое суверенное государство в союзе с Россией, построила – им это как кость в горле. Потому что для них Беларусь это полигон. Полигон, как Украина. Полигон, как Литва. Чтобы сегодня белорусы копали окопы против россиян. Как заставляют литовцев сегодня копать окопы и строить какие-то глупые линии ограждения. Вот такая же участь ждала бы Беларусь в случае, если бы Лукашенко в 1994 году к власти не пришел. Не хочу говорить плохо про покойных. Вячеслав Францевич Кебич, при всем к нему уважении, у него бы не хватило сил противостоять этой линии. Националисты бы его додавили потихонечку. И потихонечку бы вот эта линия прозападная, националистическая, она бы все равно победила.

И теперь, друзья мои, что же хотят они сейчас от Беларуси? Они хотят нам от следующего президента, через 10, 20, 30 лет, неважно когда, вот такого, чтобы его тихонько продавить. Мягкого, такого спокойного, чтобы он…