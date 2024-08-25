Тысячи машин белорусов застряли в Литве! На границе просят показать несуществующий документ

Запад продолжает строить козни против белорусов, придумывая все новые ограничения, от которых местами смешно, если бы не было так грустно. В порту Клайпеды застряли несколько тысяч автомобилей, которые белорусы купили за границей. А причина такой пробки – пресловутая европейская бюрократия. Но в этот раз Брюссель даже переплюнул сам себя и придумал новую форму буквоедства, о которой весь остальной мир ни слухом ни духом, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. С 4 июня таможня Литвы требует расширенный перечень документов для транзитных машин, среди которых и бумага с завода-производителя, которая гарантирует, что авто не будет рассекать на дорогах Беларуси и России. Те, чьи легковушки застряли в Клайпеде, готовы найти такой документ, но его попросту не существует в природе. Вот и попробуй разрули. Глеб Прокофьев попытался разобраться в ситуации.

Белорусы в соцсетях кричат о помощи. Их автомобили застряли в Литве. Уже больше 2 месяцев около 4 тысяч машин, которые наши соотечественники купили за границей, стоят в порту Клайпеды. Литовцы дадут зеленый коридор, только если предъявить декларацию производителя. Это документ от представителей завода, который подтвердит, где и кому будет продано авто. Но получить его невозможно. Видимо, на то расчет!

Дмитрий – один из тех, кто оказался в этом литовском тупике. Еще в мае он обратился в компанию, которая помогает купить авто на аукционах. Таким способом приобретает иномарку уже не первый раз. Среди плюсов – цена и актуальность пробега. Но в этот раз проверенная схема провалилась.

Дмитрий, обманутый автовладелец:

В июне он приплыл в Клайпеду. Ну и, собственно, по сей день находится там. Как такового решения не вижу. Контора, которая мне помогала с осуществлением этой задачи, она предпринимает какие-то попытки, пока безуспешно. Я также параллельно пытаюсь найти альтернативный путь. На днях собираюсь лично поехать в Клайпеду. Подготовил там какие-то документы, разные варианты. Буду делать попытки выехать самоходом, так скажем.

Обманутые автовладельцы собирают подписи для петиции в адрес литовского правительства. Надеются, достучаться до европейских чиновников. Но Дмитрий считает, что писать нужно в Брюссель. Литва – лишь пешка в этой евроигре.

Дмитрий:

Решение было бы глупым, если бы его принимала литовская сторона. Потому что трафик транзитного транспорта, который едет сюда и дальше, он большой, его перекрывать, терять такие деньги для такого именитого порта, это невыгодно. Я думаю, что им просто выше дали какие-то дотации и сказали, ну вот, прикрывайте эту лавочку.

Еще одна из пострадавших – витебчанка Мария Горовенко. С мужем сравнили цены и пришли к выводу, что даже если купить битую машину и сделать ремонт, все равно сэкономят треть суммы от стоимости аналогичного варианта на отечественном рынке. Покупка обошлась в 14 тысяч долларов, доставка – еще почти полторы. Сделка была официальной через ИП. После того как авто застряло в порту Клайпеды, приходится платить за парковку по пять евро в сутки, а растаможка транспортного средства, если его и доставят в Беларусь, обойдется в два раза дороже. Мария Горовенко, жительница Витебска:

Те варианты, которые предлагаются, – это переоформление машины в разных странах несколько раз на абсолютно непроверенных людей и никто не знает, приедет ли эта машина в итоге к нам сюда. Мы очень хотели, чтобы она приехала как раз к учебному году, для нас очень важно было, потому что дети идут – старший в 5-й класс, младший идет в 1-й, не смогу их одних пока пускать на автобусе с пересадками.

Литва не слышит голос простых белорусов. Наша страна-соседка продолжает строить новые барьеры. Причем абсурд вымеряют миллиметрами и литрами. Напомним, с 4 июня Литва запретила экспорт в Беларусь автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литра. А с 1 июля под запрет попали еще и авто с клиренсом, который равен или превышает 165 мм.

Ирина Довгало, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это правовой беспредел: вводить такие нормы, как предъявить документ с завода-производителя транспортного средства о том, что данное произведенное транспортное средство не будет растаможено или приобретено на территории Беларуси и России. Это просто ни в одной стране мира, ни одно производство автомобилей таких документов не выдавало и выдавать никогда не будет. Я думаю, что белорусам нужно искать альтернативное решение данного вопроса.