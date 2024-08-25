Азарёнок: на Олимпиаде в Париже проскакали всадники апокалипсиса – они смеются над нашим неверием
Авторская журналистика на СТВ. Григорий Азаренок и его программа «Слово и дело».
Григорий Азаренок, СТВ:
А ведь начинали они Майдан с того, что голая феминистка спилила православный крест.
Здравствуйте, это программа «Слово и дело». Меня зовут Григорий Азаренок, и я пришел с вами поговорить.
А ведь какая поразительная закономерность. Украина на этой неделе приняла закон, запрещающий целую церковь. Церковь, которая существовала тысячу лет. Церковь, у которой сейчас только официально шесть миллионов прихожан. И одновременно, оккупировав российских городок Суджу, украинские войска снесли памятник Владимиру Ильичу Ленину. Странно, правда? Коммунист, безбожник, враг церкви Ленин и антицерковный закон. И делают это одни и те же люди.
По идее, они должны перед памятником свечку поставить и сплясать хоровод. А вот сносят. Но ничего не понятно только для глупых и поверхностных людей. Как там модно сейчас в интернете говорить? Материалисты, что с лицом? Ну вот объясните мне, зачем они это делают? Если есть только политические, экономические и какие угодно, но только осязаемые материальные интересы, то зачем они это делают? Им больше нечем заняться? У них других дел нет? На фронте, в экономике, в обществе. Украинская церковь уже давно не поминает патриарха Кирилла, молится за ВСУ, собирает им донаты. Но не помогло. А потому что миром правят невещественные. И деньги, и даже власть – это пыль и мусор. Остались только вопросы веры.
Давайте начнем с истории. Кровавый палач Шухевич начинал свою деятельность в скаутском отряде «Лисови черты». А потом пришел к такой идеологии: «ОУН должна действовать так, чтобы все, кто признал советскую власть, были уничтожены. Не запугивать, а физически уничтожать. Не надо бояться, что люди проклянут нас за жестокость. Пусть из 40 миллионов украинского населения останется половина. Ничего страшного в этом нет». А потом лидером ОУН-УПА стал именно Степан Бандера. Человек с лагерной кличкой Баба. А почему? Мало кто знает, что среди всей их верхушки, Коновалец и другие, он единственный был не православный, греко-католик. Какие-то могущественные силы ставят именно на таких людей. Послушайте любопытный рассказ из истории украинского национализма.
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Григорий Азаренок:
Кто-то скажет: бред. А теперь вернемся в весну 2022 года. Помните ролик?
Они молятся какому-то днепровскому богу и жертвы ему приносят. У нас многие не понимают, зачем это все. Зачем десятки тысяч гнали и гнали в контрнаступ на мины, под пристреленные позиции. Зачем? Они этому самому богу своему кровожадному жертвы приносят. Кого князь Владимир скинул в Днепр? Главный языческий идол – Перуна. Известно, что до этого ему приносились человеческие жертвы.
А теперь давайте вспомним протесты в Беларуси 2020 года. Казалось бы, один сплошной материализм. Хотим Европы. Денег хотим. Хотим, чтобы государство стало похоже на наше смузи-инстаграмное комьюнити. Но вдруг появляются люди в масонских масках Гая Фокса. Вдруг на митингах возвышается огромная фигура смерти. Вдруг они начинают ритуальные танцы, сжигают чучело. Случайность? Карнавал? А потом начинается самосожжение, жертвоприношение новому идолу.
Григорий Азаренок:
А кто же этим всем управляет? Посмотрите на это лицо. Это советник президента США по национальной безопасности, главный доктринер Америки Збигнев Бжезинский. Вы уверены, что это человеческое лицо? А как вам вот такие его высказывания? «Мы уничтожили Советский Союз, уничтожим и Россию! Шансов у вас нет никаких!» – 1997 год. Казалось бы, все дружат, никаких противоречий, коммунизма нет. А вот так говорит: «Россия – это вообще лишняя страна, Россия будет раздробленной и под опекой» – 2010 год. Впереди чемпионат мира по футболу, впереди Олимпиада в Сочи. А он вот такое говорит. Это не фрик, не псих. не кликуша, это человек, награжденный всеми премиями, какие можно, на самых высоких должностях.
И внимание верующим людям, следующая фраза для нас. «После крушения коммунизма у демократии остался один враг – Православная церковь». Так вот, дорогие друзья, как бы мы сейчас ни закрывались, ни отписывались от всех этих новостей, как бы мы ни хотели спрятаться под одеялом, не выйдет. Они придут за всеми нами. Они придут к каждому. Придут и уничтожат. Этот колокол звонит по нам. На Олимпиаде в Париже проскакали всадники апокалипсиса. Вы думаете, они просто так нам это показывали? Они смеются над нашим равнодушием и неверием. Готовьтесь к мученичеству, как к празднику готовьтесь. Бог на небе, Батька на земле. Боже, храни своих.
На этом я с вами прощаюсь, но наш разговор не кончен.