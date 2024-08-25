Азарёнок: на Олимпиаде в Париже проскакали всадники апокалипсиса – они смеются над нашим неверием

Авторская журналистика на СТВ. Григорий Азаренок и его программа «Слово и дело». Григорий Азаренок, СТВ:

А ведь начинали они Майдан с того, что голая феминистка спилила православный крест. Здравствуйте, это программа «Слово и дело». Меня зовут Григорий Азаренок, и я пришел с вами поговорить.

А ведь какая поразительная закономерность. Украина на этой неделе приняла закон, запрещающий целую церковь. Церковь, которая существовала тысячу лет. Церковь, у которой сейчас только официально шесть миллионов прихожан. И одновременно, оккупировав российских городок Суджу, украинские войска снесли памятник Владимиру Ильичу Ленину. Странно, правда? Коммунист, безбожник, враг церкви Ленин и антицерковный закон. И делают это одни и те же люди. По идее, они должны перед памятником свечку поставить и сплясать хоровод. А вот сносят. Но ничего не понятно только для глупых и поверхностных людей. Как там модно сейчас в интернете говорить? Материалисты, что с лицом? Ну вот объясните мне, зачем они это делают? Если есть только политические, экономические и какие угодно, но только осязаемые материальные интересы, то зачем они это делают? Им больше нечем заняться? У них других дел нет? На фронте, в экономике, в обществе. Украинская церковь уже давно не поминает патриарха Кирилла, молится за ВСУ, собирает им донаты. Но не помогло. А потому что миром правят невещественные. И деньги, и даже власть – это пыль и мусор. Остались только вопросы веры.

Давайте начнем с истории. Кровавый палач Шухевич начинал свою деятельность в скаутском отряде «Лисови черты». А потом пришел к такой идеологии: «ОУН должна действовать так, чтобы все, кто признал советскую власть, были уничтожены. Не запугивать, а физически уничтожать. Не надо бояться, что люди проклянут нас за жестокость. Пусть из 40 миллионов украинского населения останется половина. Ничего страшного в этом нет». А потом лидером ОУН-УПА стал именно Степан Бандера. Человек с лагерной кличкой Баба. А почему? Мало кто знает, что среди всей их верхушки, Коновалец и другие, он единственный был не православный, греко-католик. Какие-то могущественные силы ставят именно на таких людей. Послушайте любопытный рассказ из истории украинского национализма. Писатель Юрий Воробьевский: американская церковь сатаны поддержала укрнацистов

Григорий Азаренок:

Кто-то скажет: бред. А теперь вернемся в весну 2022 года. Помните ролик? Они молятся какому-то днепровскому богу и жертвы ему приносят. У нас многие не понимают, зачем это все. Зачем десятки тысяч гнали и гнали в контрнаступ на мины, под пристреленные позиции. Зачем? Они этому самому богу своему кровожадному жертвы приносят. Кого князь Владимир скинул в Днепр? Главный языческий идол – Перуна. Известно, что до этого ему приносились человеческие жертвы.

А теперь давайте вспомним протесты в Беларуси 2020 года. Казалось бы, один сплошной материализм. Хотим Европы. Денег хотим. Хотим, чтобы государство стало похоже на наше смузи-инстаграмное комьюнити. Но вдруг появляются люди в масонских масках Гая Фокса. Вдруг на митингах возвышается огромная фигура смерти. Вдруг они начинают ритуальные танцы, сжигают чучело. Случайность? Карнавал? А потом начинается самосожжение, жертвоприношение новому идолу.

Григорий Азаренок:

А кто же этим всем управляет? Посмотрите на это лицо. Это советник президента США по национальной безопасности, главный доктринер Америки Збигнев Бжезинский. Вы уверены, что это человеческое лицо? А как вам вот такие его высказывания? «Мы уничтожили Советский Союз, уничтожим и Россию! Шансов у вас нет никаких!» – 1997 год. Казалось бы, все дружат, никаких противоречий, коммунизма нет. А вот так говорит: «Россия – это вообще лишняя страна, Россия будет раздробленной и под опекой» – 2010 год. Впереди чемпионат мира по футболу, впереди Олимпиада в Сочи. А он вот такое говорит. Это не фрик, не псих. не кликуша, это человек, награжденный всеми премиями, какие можно, на самых высоких должностях.