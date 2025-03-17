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Более половины жителей США не одобряют действия Дональда Трампа – соцопрос

17 марта 2025 07:19
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Недовольны руководством страны и американцы. Более половины жителей США не одобряют действия Дональда Трампа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более половины жителей США не одобряют действия Дональда Трампа – соцопрос-2

По данным соцопроса, 53 % респондентов считают, что решения во внешней политике неэффективны и только вредят стране. Около 56 % убеждены, что главе Белого дома стоит больше обратить внимания на внутренние проблемы. Более половины американцев заявили, что после вступления в должность Трамп ничего не сделал, чтобы снизить инфляцию.

# Новости США # Социологический опрос # Опрос

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