Более половины жителей США не одобряют действия Дональда Трампа – соцопрос

Недовольны руководством страны и американцы. Более половины жителей США не одобряют действия Дональда Трампа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным соцопроса, 53 % респондентов считают, что решения во внешней политике неэффективны и только вредят стране. Около 56 % убеждены, что главе Белого дома стоит больше обратить внимания на внутренние проблемы. Более половины американцев заявили, что после вступления в должность Трамп ничего не сделал, чтобы снизить инфляцию.