В Тель-Авиве прошли демонстрации с требованием заключения сделки по освобождению заложников

Жители Израиля хотят мира. Тысячи людей вышли на улицы Тель-Авива, требуя заключения соглашения об освобождении заложников и прекращения огня с ХАМАС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной вспышки социального напряжения стало решение премьера уволить главу службы разведки. Он участвовал в переговорах в Катаре о прекращении огня и освобождении захваченных боевиками израильтян. По мнению протестующих, действия главы кабмина ведут лишь к очередному витку напряженности в регионе и даже возобновлению боевых действий. А главное – они осложняют судьбу заложников.