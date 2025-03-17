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В Тель-Авиве прошли демонстрации с требованием заключения сделки по освобождению заложников

17 марта 2025 07:17
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Жители Израиля хотят мира. Тысячи людей вышли на улицы Тель-Авива, требуя заключения соглашения об освобождении заложников и прекращения огня с ХАМАС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тель-Авиве прошли демонстрации с требованием заключения сделки по освобождению заложников-2

Причиной вспышки социального напряжения стало решение премьера уволить главу службы разведки. Он участвовал в переговорах в Катаре о прекращении огня и освобождении захваченных боевиками израильтян. По мнению протестующих, действия главы кабмина ведут лишь к очередному витку напряженности в регионе и даже возобновлению боевых действий. А главное – они осложняют судьбу заложников.

# Акции протеста

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