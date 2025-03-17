В Риме более 30 тыс. человек приняли участие в манифестациях против увеличения оборонных расходов ЕС

Три манифестации с лозунгами за мир при участии разных политических сил и общественных организаций прошли в Риме. На главной площади города собрались более 30 тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестную демонстрацию собрала оппозиционная партия. Участники выступили против предложений ЕС по увеличению оборонных расходов и призвали отправить эти средства на нужды людей. Пройдя маршем, активисты сожгли флаги Евросоюза с лозунгами «Ни евро на их войну» и «Русский народ – не наш враг». Лидеры оппозиции заявили, что две трети населения Италии не хотят войны. К митингу присоединились мэры множества городов, ряд профсоюзов и представители партий.