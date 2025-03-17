В сенате США приняли законопроект о финансировании госорганов

После нескольких дней жарких дебатов сенату США удалось утвердить законопроект о финансировании государственных органов. Чуть более половины конгрессменов проголосовали «За» принятие бюджета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем самым не будет допущена остановка работы правительства. Законопроект действует до конца сентября. Он включает увеличение оборонных расходов на шесть миллиардов долларов, а также поддержку в 485 миллионов для ведомств по депортации незаконных мигрантов. Документом сокращается финансирование программ по распространению ядерного оружия.