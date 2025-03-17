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Латвия останавливала оформление транспорта в пункте пропуска «Григоровщина» почти на 9 часов

17 марта 2025 07:12
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Беларусь никому не угрожает и продолжит придерживаться миролюбивой политики. Как подчеркивает наш Президент, в это слово вкладываются такие понятия, как многовекторность, сбалансированность, прагматичность и последовательность, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация в стране остается стабильной, но вызывает беспокойство то, что происходит у западных границ. Агрессивную политику продолжают Польша и страны Прибалтики. Накануне латвийская сторона прекратила оформлять транспорт в единственном открытом на этом направлении пункте пропуска «Григоровщина».

Латвия останавливала оформление транспорта в пункте пропуска «Григоровщина» почти на 9 часов-2

Движение грузовых и легковых транспортных средств остановили как на въезд в Беларусь, так и на выезд. Выставили специальные заградительные щиты. Граждане, пересекающие белорусско-латвийскую границу по данному маршруту, были вынуждены ожидать выезда в Латвию около 9 часов. Причины блокировки неизвестны. Но не секрет, что власти прибалтийских стран, в отличие от Президента Беларуси, не думают о своем народе, а решают собственные задачи. На путях международных сообщений, то есть в пунктах пропуска, Польша, Латвия и Литва пытаются изолировать нас и нанести белорусскому государству максимальный экономический ущерб. Однако эти попытки терпят неудачу. Связи местного населения, бизнеса достаточно сильные. Беларусь в свою очередь, наоборот, вводит и расширяет безвизовый режим для стран ЕС. Поток гостей нарастает. Ежемесячно без виз к нам уже приезжают около 18 тысяч иностранцев из разных европейских стран.

# Граница # Беларусь-Латвия

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