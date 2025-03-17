Латвия останавливала оформление транспорта в пункте пропуска «Григоровщина» почти на 9 часов

Беларусь никому не угрожает и продолжит придерживаться миролюбивой политики. Как подчеркивает наш Президент, в это слово вкладываются такие понятия, как многовекторность, сбалансированность, прагматичность и последовательность, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуация в стране остается стабильной, но вызывает беспокойство то, что происходит у западных границ. Агрессивную политику продолжают Польша и страны Прибалтики. Накануне латвийская сторона прекратила оформлять транспорт в единственном открытом на этом направлении пункте пропуска «Григоровщина».