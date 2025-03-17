Прямой эфир

Мощные ливни на севере Италии вызвали масштабные наводнения

17 марта 2025 07:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сильные ливни обрушились на север Италии, это стало причиной масштабных наводнений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощные ливни на севере Италии вызвали масштабные наводнения-2

В некоторых районах выпала месячная норма осадков. Отдельные автотрассы и железнодорожные пути заблокированы, начались оползни. Населенные пункты вблизи Тосканы отрезаны от внешнего мира, эвакуированы около 250 человек. А во Флоренции закрываются школы, музеи и другие общественные учреждения. Местные власти призывают жителей к максимальной осторожности. Сейчас ситуация стабилизируется, но синоптики предупреждают о новых дождях уже на этой неделе.

# Природные явления # Новости Италии

Другие новости рубрики

Все новости
В сенате США приняли законопроект о финансировании госорганов
17 марта 2025 06:25

В сенате США приняли законопроект о финансировании госорганов

В Риме более 30 тыс. человек приняли участие в манифестациях против увеличения оборонных расходов ЕС
17 марта 2025 06:23

В Риме более 30 тыс. человек приняли участие в манифестациях против увеличения оборонных расходов ЕС

Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами пожара в Северной Македонии
17 марта 2025 06:22

Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами пожара в Северной Македонии