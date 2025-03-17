Мощные ливни на севере Италии вызвали масштабные наводнения

В некоторых районах выпала месячная норма осадков. Отдельные автотрассы и железнодорожные пути заблокированы, начались оползни. Населенные пункты вблизи Тосканы отрезаны от внешнего мира, эвакуированы около 250 человек. А во Флоренции закрываются школы, музеи и другие общественные учреждения. Местные власти призывают жителей к максимальной осторожности. Сейчас ситуация стабилизируется, но синоптики предупреждают о новых дождях уже на этой неделе.