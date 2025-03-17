В Осиповичском гарнизоне сдали очередной арендный дом для военнослужащих

2025-й – Год благоустройства, и это не только о чистоте и комфорте, но также и про уровень жизни каждого человека. Очередной арендный дом для военнослужащих сдали в Осиповичском гарнизоне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Претендовать на арендные квадраты может каждый, у кого нет собственных. Поручение Президента – многодетные и те, кто выбирает работу по зову сердца, в очереди за арендным жильем стоять не должны. В новый дом в Осиповичах многие уже готовы заселиться – осталось только завезти мебель. С соседями новоселам знакомиться не придется. Все жильцы – офицеры одного гарнизона.

Руслан Чехов, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Беларуси:

С учетом этого дома уже более 200 семей на Осиповичском гарнизоне обеспечены арендным жильем. Для каждой семьи свое жилье – это, конечно, уверенность в завтрашнем мире. Это возможность после честной, добросовестной службы прийти в теплое, уютное гнездо. Это хорошие условия жизни для семьи. Рядом школа, рядом детский садик. Ничто не мешает нам выполнять обязанности по поддержанию мира в нашей Беларуси.

Леонид и Мария Симановичи:

Дом хороший, новый. Квартира просторная, трехкомнатная. Для каждого члена семьи, считай, комната целая. В этом году как раз 10 лет совместной жизни будет летом, поэтому даже в честь этого, наверное, праздник для нашей семьи, квартира.