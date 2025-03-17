В столице продолжается репетиция финального шоу конкурса «Мисс Минск – 2025»

Красота – это упорный труд. Продолжаются репетиции финального шоу конкурса «Мисс Минск – 2025». На звание главной красавицы столицы претендуют 15 девушек в возрасте от 18 до 25 лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За четыре недели участницам предстояло освоить дефиле и навыки моделинга, выучить несколько танцевальных номеров. За внешней легкостью движений – железная самодисциплина и колоссальная работа.

Ангелина Хилькевич, педагог по дефиле:

Девочки готовы к финалу, сейчас мы уже дорабатываем более технические вещи, то есть это что-то почистить, добавить актерского мастерства. Поэтому осталось уже совсем чуть-чуть. Недели подготовки, многочасовые репетиции и поддержка друг друга сблизили финалисток конкурса.

Екатерина Трикоза, участница конкурса:

Для нас всех это огромное испытание: длительные тренировки, очень плотный график. И, конечно, у всех у нас есть цель – взять корону, взять главный титул, но это уже будем решать не мы. Мы сделаем все, что от нас зависит для этого.

Софья Федоренко, участница конкурса:

Ссор нет, все хорошо, просто кто-то с кем-то побольше сдружился, кто-то поменьше. Я нашла уже себе подружек. Я уверена, что мы будем общаться уже и после конкурса.