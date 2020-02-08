Гайдукевич: «Мать и женщина, которая занимается домашним хозяйством – это уже профессия»

Что можно сделать в законодательном плане, чтобы обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Образование откладывает рождение». Но тенденция меняется

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:

Мать и женщина, которая занимает домашним хозяйством – это уже профессия. И надо гордиться этим. Это нормально. Это, действительно, выбор женщины: она может работать – не работать. Но если она выбрала для себя такую судьбу, мы должны к этому хорошо относиться. Что касается законодательства, то вы знаете, что в каждой профильной комиссии парламента этим и занимаются, по большому счёту. Здесь можно смотреть, как и развитие тех указов и законов, которые есть в плане поддержки многодетных семей, так и что-то новое, то, что мы сегодня обсудили.