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Курсевич о воспитании: «Роль мужчин потихонечку возрастает. Они начинают укладывать детей, читают им сказки на ночь»

08 февраля 2020 15:07
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Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Курсевич: «По условиям, комфортным для материнства и рождения детей, Беларусь занимает первое место в мире»

Валентина Курсевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального cобрания Республики Беларусь:
Совершенно недавно мы были на конференции, где были озвучены, где были приведены интересные факты о том, что воспитанием детей занимаются в большинстве своём именно женщины. Хотя по сравнению с предыдущими исследованиям в этом плане, всё-таки, роль мужчин потихонечку возрастает. Они начинают и укладывать детей, читают им сказки на ночь.

Курсевич о воспитании: «Роль мужчин потихонечку возрастает. Они начинают укладывать детей, читают им сказки на ночь» -1


Источник фото: pixabay.com

# Дети # общество # Валентина Курсевич

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