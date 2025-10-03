В Минске можно оплатить проезд банковской картой на троллейбусном маршруте № 1

В Минске можно оплатить проезд банковской картой в наземном общественном транспорте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новый способ пока действует в качестве эксперимента на троллейбусном маршруте № 1, который следует от диспетчерской станции «Зеленый Луг-6» до станции метро «Московская». Для оплаты достаточно приложить карту или смартфон с бесконтактной функцией к валидатору при входе в транспорт. Сумма списывается автоматически, билет в бумажном виде не выдается, но данные о поездке фиксируются в системе.

Елена Громыко, пресс-секретарь ГП «Минсктранс»:

В настоящее время к оплате принимают всех банков-резидентов Республики Беларусь. Оплатить также можно через приложение «Белкарт Pay». Планируется, что в 2026 году во всем наземном городском пассажирском транспорте можно будет оплатить проезд любой банковской картой.