В Минске можно оплатить проезд банковской картой на троллейбусном маршруте № 1

В Минске можно оплатить проезд банковской картой в наземном общественном транспорте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В Минске можно оплатить проезд банковской картой в наземном общественном транспорте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новый способ пока действует в качестве эксперимента на троллейбусном маршруте № 1, который следует от диспетчерской станции «Зеленый Луг-6» до станции метро «Московская». Для оплаты достаточно приложить карту или смартфон с бесконтактной функцией к валидатору при входе в транспорт. Сумма списывается автоматически, билет в бумажном виде не выдается, но данные о поездке фиксируются в системе.
Елена Громыко, пресс-секретарь ГП «Минсктранс»:
В настоящее время к оплате принимают всех банков-резидентов Республики Беларусь. Оплатить также можно через приложение «Белкарт Pay». Планируется, что в 2026 году во всем наземном городском пассажирском транспорте можно будет оплатить проезд любой банковской картой.
Оборудование для приема оплаты – разработка белорусских специалистов. Работа над цифровизацией перевозок и расширением вариантов отплаты за проезд в городском транспорте ведется на постоянной основе. Также с начала 2025 года «Минсктранс» закупил 10 новых электробусов, которые эффективно работают на городских маршрутах. В пиковые дни наземный транспорт перевозит более миллиона пассажиров.