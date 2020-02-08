«Образование откладывает рождение». Но тенденция меняется

Как обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Курсевич о воспитании: «Роль мужчин потихонечку возрастает. Они начинают укладывать детей, читают им сказки на ночь»

Анастасия Боброва, заведующая отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН Беларуси, кандидат экономических наук, доцент:

Да, образование, действительно, откладывает рождение. Но то, что было раньше, вот эта зависимость, что чем выше образование, тем меньше суммарный коэффициент рождаемости, сейчас уже начинает ломаться в сторону того, что женщины, которые заканчивают аспирантуру, получают степени, поступают в докторантуры, и мы там видим увеличение числа детей в семьях. В том числе и те страны, которые могут позволить себе высокие доходы. То есть, конечно, здесь всё увязано с услугами. То есть женщина – мало того, что она имеет широкий перечень услуг – взять няню, ясли, и она может оплатить эти услуги, то здесь всё увязывается на качестве жизни и доходе.