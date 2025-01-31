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Президент Алжира поздравил Лукашенко с победой на выборах и пригласил с визитом

31 января 2025 17:07
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Лидер Алжира направил свои поздравления Александру Лукашенко с переизбранием на пост главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кроме того, Абдельмаджид Теббун пригласил белорусского лидера с визитом в страну.

Президент Алжира поздравил Лукашенко с победой на выборах и пригласил с визитом-2

Абдельмаджид Теббун, Президент Алжира:
Ваше переизбрание народом Республики Беларусь является свидетельством мудрого руководства и стремления к прогрессу и процветанию, для достижения которых Вы посвятили время и энергию на протяжении предыдущих сроков полномочий. Хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить Вашему Превосходительству наше полное удовлетворение качеством дружественных отношений и сотрудничества, достигнутых между Алжиром и Беларусью, в надежде, что они получат дальнейшее укрепление во время предстоящей первой сессии Смешанной алжиро-белорусской комиссии в следующем месяце.

# Алжир # Абдельмаджид Теббун

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