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Трудоустройство у ИП, бизнес-грамотность населения. Какие экономические вопросы волнуют молодёжь Минска?

19 апреля 2022 15:22
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Новости Беларуси. Нужна ли сегодня дополнительная поддержка предпринимателям и какие экономические вопросы волнуют минскую молодежь, рассказали в программе «Большой город» на СТВ. 

Трудоустройство у ИП, бизнес-грамотность населения. Какие экономические вопросы волнуют молодёжь Минска? -1

Илона Волынец, СТВ:
Учитывая такие сложные экономические моменты, нужны ли сейчас какие-то дополнительные меры поддержки?

Трудоустройство у ИП, бизнес-грамотность населения. Какие экономические вопросы волнуют молодёжь Минска? -4

Роман Никонов, депутат Мингорсовета:
Предпринимательская среда, находясь в административных границах государства, вписана во все внешние и внутренние процессы. И мы уже понимаем, что мир уже принципиально иной. Мы уже видим, какая идет цифровая трансформация экономики, мы видим, как меняется система общественных отношений, мы видим, как меняется кредитно-финансовая система. И предпринимательская среда, конечно же, тоже реагирует и вписывается в эти правила игры, но без государственной поддержки нам не обойтись, потому что мы одна команда. Учитывая, что ситуация неоднозначная, мы должны выстраивать где-то точечные, конкретные меры поддержки предпринимателей.

Трудоустройство у ИП, бизнес-грамотность населения. Какие экономические вопросы волнуют молодёжь Минска? -7

Кристина Сущеня, СТВ:
Вы очень грамотно подметили, что мы одна большая команда. Что самое интересное, экономическая ситуация в большом городе волнует не только взрослых, но и подрастающее поколение.

Трудоустройство у ИП, бизнес-грамотность населения. Какие экономические вопросы волнуют молодёжь Минска? -10

– В Республике Беларусь активное внимание уделяется финансовой грамотности. Планируется ли обучение бизнес-грамотности населения? Будут ли подниматься такие вопросы, как открытие, закрытие ИП, правильный расчет доходов и расходов?

Илона Волынец:
Дмитрий Викторович, как бы вы ответили на этот вопрос?

Трудоустройство у ИП, бизнес-грамотность населения. Какие экономические вопросы волнуют молодёжь Минска? -13

Дмитрий Петруша, генеральный директор ОАО «Керамин»:
В открытии собственного бизнеса процедурные вопросы по его открытию – это самая малая составляющая, которая сопутствует организации бизнеса. Поэтому в первую очередь важна бизнес-идея. Сегодня открыть бизнес не так уж и сложно, насколько я знаю. Если посмотреть на статистику, то количество малых предприятий у нас приросло, поэтому великой сложности в этом нет.

Трудоустройство у ИП, бизнес-грамотность населения. Какие экономические вопросы волнуют молодёжь Минска? -16

– Меня зовут Петрович Никита, я заместитель председателя Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов, и вот мой вопрос: имеет ли смысл трудоустройство учащихся 10 и 11 классов и студентов у индивидуальных предпринимателей? Что может поспособствовать развитию молодежного предпринимательства?

Трудоустройство у ИП, бизнес-грамотность населения. Какие экономические вопросы волнуют молодёжь Минска? -19

Роман Никонов:
Есть ли смысл трудоустройства? Он всегда есть. Конечно, есть смысл молодежи подзаработать. Но тут есть определенные законодательные моменты, где прописывается возрастной ценз, специфика работы. Тут нужно подходить индивидуально ко всем этим вопросам, но если такие запросы есть, то мы можем вместе с Молодежным парламентом и городским Советом депутатов провести рабочую встречу и там выстроить дорожную карту в этом направлении.

Трудоустройство у ИП, бизнес-грамотность населения. Какие экономические вопросы волнуют молодёжь Минска? -22

– Меня зовут Казакевич Дарья. Я заместитель председателя Минского молодежного Совета при Минском городском Совете депутатов, и вот мой вопрос: планируется ли развитие семейного бизнеса в нашей стране?

Трудоустройство у ИП, бизнес-грамотность населения. Какие экономические вопросы волнуют молодёжь Минска? -25

Роман Никонов:
Семейный бизнес – это всего лишь решение самой семьи участвовать в том или ином бизнесе с организацией того или иного юридического лица.

Кристина Сущеня:
Как видим, молодежь больше всего волнует, как стать предпринимателем и реализовать свой бизнес.

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# Молодежь Беларуси # общество # Илона Волынец # Роман Никонов # Кристина Сущеня # Дмитрий Петруша # Дарья Казакевич # Фотофакт

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