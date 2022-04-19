Реально ли заменить импортные комплектующие белорусскими? Отвечает директор по производству сельхоззапчастей

Новости Беларуси. Реально ли сегодня наладить производство сельскохозяйственных запчастей в Беларуси взамен импортным и почему санкции – время возможностей, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Кристина Сущеня, СТВ:

К нашему разговору присоединяется директор частной компании по производству сельскохозяйственных запчастей. Алексей, готовы ли вы предложить аналоги продукции, которую раньше наши предприятия закупали за рубежом?

Алексей Топырик, директор компании по производству сельскохозяйственных запчастей:

Да, конечно, мы готовы предложить аналоги импортным запчастям и каждый день работаем над этим, изучаем номенклатуру, изучаем спрос запчастей к иностранной технике и пытаемся на своем производстве, в какой-то государственной компании разместить эти заказы, чтобы выпустить качественную запчасть по приемлемой цене. Этим мы клиенту экономим не только деньги, но и время. Если клиент закажет ее за рубежом, то он будет долго ее ждать, может, неделю, две или три.

Илона Волынец, СТВ:

Может, для вас это наоборот хорошо? Какие-то ограничения товаров вам только в плюс. То есть лишние заказы. Алексей Топырик:

Конечно, это только плюс, потому что на данный момент поступает все больше заказов. Начла подключаться Россия, начали предлагать какие-то запчасти, можем ли мы это сделать. Илона Волынец:

И можете?

Алексей Топырик:

Да, можем. Мы можем это сделать, и мы сейчас эти запчасти изучаем, размещаем на своем производстве, на государственных производствах, то есть мы можем что-то сделать сами, а что-то сделать на другом предприятии, собрать и предоставить на российский рынок. Кристина Сущеня:

Как столичный агропромышленный комплекс будет обеспечивать продовольственную безопасность? Или вся надежда на регионы?

Роман Никонов, депутат Мингорсовета:

Я хотел отметить, что это прекрасный пример импортозамещения. И приятно слышать, что малый и средний бизнес работают в этом направлении. Где есть кризис, там всегда есть окно возможностей. Что касается продовольственной безопасности, я уверен, что справится и город, и регионы. Илона Волынец:

Алексей, у вас есть какие-то пожелания или вопросы к тем же депутатам? Чего вам не хватает, чтобы упростить свою работу?

Алексей Топырик:

Мне кажется, не хватает на наших сельскохозяйственных предприятиях какой-то свободы принятия решений, выбора. непросто выдерживать конкуренцию. Роман Никонов:

Вы иногда не видите логики в принятии решений в определенных государственных предприятиях?

Алексей Топырик:

Да, не видно логики. Они зачастую берут те же запчасти дороже, хотя могли бы сэкономить деньги и взять дешевле.